توضيح حول ربط أكثر من منزل بعداد كهرباء واحد

الوكيل الإخباري-  دعا رئيس لجنة الطاقة النيابية أيمن أبو هنية، إلى فصل المنازل القديمة المرتبطة بعداد كهرباء واحد إلى أكثر من عداد واحد وذلك لتقليل كلف الفواتير الشهرية.اضافة اعلان


 وقال أبو هنية خلال اجتماع نيابي، اليوم الأربعاء، إن وجود أكثر من منزل على عداد كهرباء واحد يرفع قيمة الفواتير بسبب ارتفاع الاستهلاك للشرائح الأعلى.

وأضاف أنه يجب ربط عداد الكهرباء باسم المستفيد الحقيقي وخاصة للمستأجر حماية لحقوق وضمان حماية مالك العقار في حال وجود عبث أو اشكاليات.

بدوره أكد رئيس هيئة الطاقة المهندس زياد السعايدة أن موضوع ربط أكثر من منزل على عداد واحد ليس من صلاحيات الهيئة.

وأوضح السعايدة أن الهيئة ترحب بتمديد الكهرباء بعداد منفصل لكل منزل إذا ما تقدم المشترك بمعاملة كاملة، لافتا إلى أن ذلك من صلاحيات أمانة عمّان والبلديات.

ولفت إلى أن الهيئة مستمرة باستبدال العدادات التقليدية بأخرى ذكية، وأن عملية الاستبدال وصلت إلى نحو 99%.
 
 


