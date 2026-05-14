توضيح حول صرف رواتب شهر أيار لمتقاعدي الضمان

الوكيل الإخباري- كشف الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي أن المؤسسة ستعلن خلال الأسبوع المقبل عن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أيار الحالي.





وقال المجالي لـ"الوكيل الإخباري"، إن المؤسسة تصرف الرواتب عادة في 24 من كل شهر إلا أن تزامن هذا الموعد مع آخر يوم قبل العطلة الطويلة التي تشمل عيد الاستقلال 25 أيار وعطلة عيد الأضحى المبارك اعتبارا من 26 أيار وحتى مساء السبت 30 أيار قد يدفع المؤسسة لصرف الرواتب مبكرا.



وأضاف أن صرف الرواتب مبكرا يمنح المواطنين الفرصة لشراء مستلزمات عيد الأضحى.



وكانت وردت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري"، حول موعد صرف الرواتب عن شهر أيار 2026.