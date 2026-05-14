توضيح حول صرف رواتب شهر أيار لمتقاعدي الضمان

وقال المجالي لـ"الوكيل الإخباري"، إن المؤسسة تصرف الرواتب عادة في 24 من كل شهر إلا أن تزامن هذا الموعد مع آخر يوم قبل العطلة الطويلة التي تشمل عيد الاستقلال 25 أيار وعطلة عيد الأضحى المبارك اعتبارا من 26 أيار وحتى مساء السبت 30 أيار قد يدفع المؤسسة لصرف الرواتب مبكرا.
وأضاف أن صرف الرواتب مبكرا يمنح المواطنين الفرصة لشراء مستلزمات عيد الأضحى.
وكانت وردت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري"، حول موعد صرف الرواتب عن شهر أيار 2026.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تعلن جاهزيتها لبدء تنفيذ مشروع الناقل الوطني قريباً
-
المجلس الطبي ينفي إصدار تصريحات تمنع أطباء الأسنان من ممارسة حقن البوتوكس والفيلر
-
منصة قصص من الأردن تستقطب 1450 مشاركة لتوثيق السردية الأردنية
-
الزراعة: نصف مليون أضحية بلدية و272 ألفا مستوردة لتغطية الطلب خلال العيد
-
الضمان تعلن رفع الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك لعام 2026
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات
-
الأمانة : إغلاقات وتحويلات مرورية على طريق المطار مساء اليوم
-
البلقاء التطبيقية: بدء التسجيل للامتحان التأهيلي لغايات التجسير