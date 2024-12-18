توضيح حول عودة الطيران من عمان إلى دمشق

وبين مستو أن عودة حركة الطيران إلى دمشق مرتبط أيضا بسلامة الأجواء السورية، وأن عودة حركة الطيران إلى سوريا أمر سيأتي بعد التأكد من جميع الأمور الفنية واللوجستية.
وأشار مستو إلى أن هذه المتطلبات المعيارية تطبق على كافة المطارات والأجواء التي تشغل إليها رحلات دولية.
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