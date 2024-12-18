 
الأربعاء 2024-12-18 07:16 م
 

توضيح حول عودة الطيران من عمان إلى دمشق

طائرة تهبط في مطار الملكة علياء الدولي
طائرة تهبط في مطار الملكة علياء الدولي
الأربعاء، 18-12-2024 01:02 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو أن هناك نيه لعودة حركة الطيران إلى سوريا قريبا ولكن الموضوع مرتبط بالتطورات وجاهزية المطار لاستقبال الطيران.

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وبين مستو  أن عودة حركة الطيران إلى دمشق مرتبط أيضا بسلامة الأجواء السورية، وأن عودة حركة الطيران إلى سوريا أمر سيأتي بعد التأكد من جميع الأمور الفنية واللوجستية.


وأشار مستو إلى أن هذه المتطلبات المعيارية تطبق على كافة المطارات والأجواء التي تشغل إليها رحلات دولية.

 
gnews

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