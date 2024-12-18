توضيح حول عودة الطيران من عمان إلى دمشق

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو أن هناك نيه لعودة حركة الطيران إلى سوريا قريبا ولكن الموضوع مرتبط بالتطورات وجاهزية المطار لاستقبال الطيران.

اضافة اعلان



وبين مستو أن عودة حركة الطيران إلى دمشق مرتبط أيضا بسلامة الأجواء السورية، وأن عودة حركة الطيران إلى سوريا أمر سيأتي بعد التأكد من جميع الأمور الفنية واللوجستية.