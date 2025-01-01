توضيح حول هبوط الطيران الأردني في مطارات سوريا

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، إن الطيران الأردني يعبر الأجواء السورية بشكل اعتيادي، حيث إنّ مطاراتها وكما هو معلن من قبل السلطات السورية غير جاهزة كاملا من ناحية فنية لاستقبال الطيران التجاري.

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