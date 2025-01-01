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توضيح حول هبوط الطيران الأردني في مطارات سوريا

مطار دمشق الدولي
مطار دمشق الدولي
الأربعاء، 01-01-2025 03:53 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، إن الطيران الأردني يعبر الأجواء السورية بشكل اعتيادي، حيث إنّ مطاراتها وكما هو معلن من قبل السلطات السورية غير جاهزة كاملا من ناحية فنية لاستقبال الطيران التجاري.

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وأضاف مستو ، أنه سيتم إجراء تقييم ودراسة لجاهزية هبوط الطيران الأردني في سوريا بعد تجهيز مطاراتها من كافة النواحي الفنية واللوجستية وبحسب المتطلبات المتعارف عليها.

 
gnews

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