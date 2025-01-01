توضيح حول هبوط الطيران الأردني في مطارات سوريا

وأضاف مستو ، أنه سيتم إجراء تقييم ودراسة لجاهزية هبوط الطيران الأردني في سوريا بعد تجهيز مطاراتها من كافة النواحي الفنية واللوجستية وبحسب المتطلبات المتعارف عليها.
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