توضيح من وزارة التربية بشأن الاختبار الوطني في المدارس

الوكيل الإخباري- اجرت وزارة التربية الاختبار الوطني لضبط نوعية التعليم للصف الرابع بمشاركة 149.184 طالبا وطالبة؛ في المباحث الأساسية "اللغة العربية، الإنجليزية، الرياضيات، والعلوم"، وذلك لتحسين قدرات الطلبة وإعدادهم للاختبارات الدولية.

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