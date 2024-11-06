توضيح من وزارة التربية بشأن الاختبار الوطني في المدارس

ووفقا لوثيقة تقدم سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للربع الثالث من العام الحالي أنهت الوزارة عقد الاختبار التقييمي لمبحثي اللغة العربية، والرياضيات بمشاركة 164.551 طالبا وطالبة من الصف الثالث الأساسي، حيث ستسهم النتائج في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي قصور وتحسين جودة التعليم، بالإضافة إلى دعم صناع القرار في اتخاذ القرارات الملائمة عند الحاجة.
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