 
الأربعاء 2024-11-06 04:57 م
 

توضيح من وزارة التربية بشأن الاختبار الوطني في المدارس

طلبة مدارس حكومية
مدارس
الأربعاء، 06-11-2024 03:41 م

الوكيل الإخباري-   اجرت وزارة التربية الاختبار الوطني لضبط نوعية التعليم للصف الرابع بمشاركة 149.184 طالبا وطالبة؛ في المباحث الأساسية "اللغة العربية، الإنجليزية، الرياضيات، والعلوم"، وذلك لتحسين قدرات الطلبة وإعدادهم للاختبارات الدولية.

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ووفقا لوثيقة تقدم سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للربع الثالث من العام الحالي أنهت الوزارة عقد الاختبار التقييمي لمبحثي اللغة العربية، والرياضيات بمشاركة 164.551 طالبا وطالبة من الصف الثالث الأساسي، حيث ستسهم النتائج في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي قصور وتحسين جودة التعليم، بالإضافة إلى دعم صناع القرار في اتخاذ القرارات الملائمة عند الحاجة.

 
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