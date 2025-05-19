توضيح هام حول أسعار الملابس مع اقتراب العيد

12:29 م

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الوكيل الإخباري- قال نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، سلطان علان، إن مستوى أسعار الملابس في الأسواق المحلية لموسم عيد الأضحى المبارك تنافس مواقع البيع العالمية الإلكترونية المخصصة في هذا المجال، عازياً ذلك إلى ارتفاع تكاليف النقل الجوي وإلغاء جميع الخصومات التي كانت تمنح في السابق للتجارة الإلكترونية. اضافة اعلان





وأضاف أن جودة المعروض في الأسواق المحلية تضاهي جودة المواقع الإلكترونية، وهي ذات جودة أعلى، ومضمونة ومكفولة، ولا يوجد بها مخاطرة كالمواقع الإلكترونية، مؤكداً وجود وفرة في البضائع المعروضة بالأسواق، تتمتع بتنوع الموديلات والأفكار والتصميمات الجديدة.



وبيّن علان أن البضائع المستوردة من الألبسة والأحذية لموسم العيد تقدر قيمتها بنحو 60 مليون دينار، مشيراً إلى أن مستوردات الأردن السنوية من الألبسة والأحذية تبلغ نحو 323 مليون دينار.



وأوضح أن الحركة السوقية لا تزال أقل من المتوسط، حيث تبدأ عادةً قبل العيد بأسبوعين، متوقعاً أن تشهد الأسواق حركة شرائية جيدة مع اقتراب حلول العيد.



وعن مستويات الأسعار، أشار إلى أنها بنفس أسعار الموسم الماضي، ولم يطرأ عليها ارتفاعات تُذكر، باستثناء بعض الأصناف المستوردة نتيجة ارتفاع تكلفتها من المصدر.



ولفت إلى أن أغلب بضائع العيد أصبحت متوفرة في الأسواق، ولا توجد مشاكل تُذكر في ملف التخليص الجمركي.



ويُشار إلى أن غالبية مستوردات الأردن من الألبسة تأتي من تركيا والصين، إلى جانب بعض الدول العربية والأجنبية والآسيوية، فيما يضم قطاع الألبسة والأحذية في عموم الأردن أكثر من 11 ألف تاجر، ويشغل نحو 60 ألف عامل، غالبيتهم أردنيون.