الإثنين 2025-05-19 02:46 م
 

توضيح هام حول أسعار الملابس مع اقتراب العيد

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 19-05-2025 12:29 م
الوكيل الإخباري-   قال نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، سلطان علان، إن مستوى أسعار الملابس في الأسواق المحلية لموسم عيد الأضحى المبارك تنافس مواقع البيع العالمية الإلكترونية المخصصة في هذا المجال، عازياً ذلك إلى ارتفاع تكاليف النقل الجوي وإلغاء جميع الخصومات التي كانت تمنح في السابق للتجارة الإلكترونية.اضافة اعلان


وأضاف أن جودة المعروض في الأسواق المحلية تضاهي جودة المواقع الإلكترونية، وهي ذات جودة أعلى، ومضمونة ومكفولة، ولا يوجد بها مخاطرة كالمواقع الإلكترونية، مؤكداً وجود وفرة في البضائع المعروضة بالأسواق، تتمتع بتنوع الموديلات والأفكار والتصميمات الجديدة.

وبيّن علان أن البضائع المستوردة من الألبسة والأحذية لموسم العيد تقدر قيمتها بنحو 60 مليون دينار، مشيراً إلى أن مستوردات الأردن السنوية من الألبسة والأحذية تبلغ نحو 323 مليون دينار.

وأوضح أن الحركة السوقية لا تزال أقل من المتوسط، حيث تبدأ عادةً قبل العيد بأسبوعين، متوقعاً أن تشهد الأسواق حركة شرائية جيدة مع اقتراب حلول العيد.

وعن مستويات الأسعار، أشار إلى أنها بنفس أسعار الموسم الماضي، ولم يطرأ عليها ارتفاعات تُذكر، باستثناء بعض الأصناف المستوردة نتيجة ارتفاع تكلفتها من المصدر.

ولفت إلى أن أغلب بضائع العيد أصبحت متوفرة في الأسواق، ولا توجد مشاكل تُذكر في ملف التخليص الجمركي.

ويُشار إلى أن غالبية مستوردات الأردن من الألبسة تأتي من تركيا والصين، إلى جانب بعض الدول العربية والأجنبية والآسيوية، فيما يضم قطاع الألبسة والأحذية في عموم الأردن أكثر من 11 ألف تاجر، ويشغل نحو 60 ألف عامل، غالبيتهم أردنيون.
 
gnews

أحدث الأخبار

شركة المدن الصناعية الأردنية

أخبار محلية المدن الصناعية تستقطب استثمارات بقيمة 240 مليون دينار العام الماضي

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يستقبل رئيس وزراء مالطا في قصر الحسينية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية إعلان هام من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية تشكيلات ادارية في امانة عمان - اسماء

صورة توضيحية لمحل صرافة

اقتصاد محلي توقع ارتفاع الطلب على العملات التركية والسورية والمصرية قبل عيد الأضحى

تعبيرية

أخبار محلية موعد صرف رواتب متقاعدي الضمان

متحف الدبابات الملكي

أخبار محلية متحف الدبابات الملكي يحيي عيد الاستقلال بفعاليات وطنية وعروض عسكرية



 
 





الأكثر مشاهدة