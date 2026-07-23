توضيح هام حول المشتقات النفطية في الأردن

وبحسب تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية، سجلت مستوردات اللدائن ومصنوعاتها ارتفاعا بنسبة 8.5% خلال الفترة ذاتها.
في المقابل، تراجعت قيمة عدد من بنود المستوردات، إذ انخفضت مستوردات الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 40.2%، والأدوات الآلية بنسبة 25.7%، والعربات والدراجات بنسبة 9.4%، فيما تراجعت مستوردات الآلات والمعدات الكهربائية بنسبة 7%.
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