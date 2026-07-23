الخميس 2026-07-23 02:20 م

توضيح هام حول المشتقات النفطية في الأردن

توضيح هام حول المشتقات النفطية في الأردن
توضيح هام حول المشتقات النفطية في الأردن
 
الخميس، 23-07-2026 01:32 م
الوكيل الإخباري-  أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 41.9% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.اضافة اعلان


وبحسب تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية، سجلت مستوردات اللدائن ومصنوعاتها ارتفاعا بنسبة 8.5% خلال الفترة ذاتها.

في المقابل، تراجعت قيمة عدد من بنود المستوردات، إذ انخفضت مستوردات الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 40.2%، والأدوات الآلية بنسبة 25.7%، والعربات والدراجات بنسبة 9.4%، فيما تراجعت مستوردات الآلات والمعدات الكهربائية بنسبة 7%.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73311 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73311 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

الأمانة: إغلاق جزئي لجسر المحطة لإجراء أعمال صيانة

أخبار محلية الأمانة: إغلاق جزئي لجسر المحطة لإجراء أعمال صيانة

خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة السلمان

أخبار محلية العيسوي: سياسة الملك الحكيمة صوت للحوار وحل النزاعات وترسيخ الاستقرار إقليميا ودوليا

حملات ميدانية مكثفة في العقبة للحد من ظاهرة التسول

أخبار محلية حملات ميدانية مكثفة في العقبة للحد من ظاهرة التسول

مجموعة البستنجي تعلن الافتتاح التجريبي الرسمي لأول معرض لعلامة Lynk & Co في الأردن

أخبار الشركات مجموعة البستنجي تعلن الافتتاح التجريبي الرسمي لأول معرض لعلامة Lynk & Co في الأردن

توضيح هام حول المشتقات النفطية في الأردن

أخبار محلية توضيح هام حول المشتقات النفطية في الأردن

سلطنة عُمان

عربي ودولي مسقط: نتعاون مع السعودية واليمن والأمم المتحدة لاستئناف المسار السياسي بالمنطقة

نمو الصادرات الوطنية 5.8% خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026

اقتصاد محلي نمو الصادرات الوطنية 5.8% خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026



 
 






الأكثر مشاهدة

 