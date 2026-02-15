الأحد 2026-02-15 01:18 م

توضيح هام من أمانة عمان حول تعبئة وظائف شاغرة لديها
 
الأحد، 15-02-2026 10:56 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت أمانة عمان الكبرى، في متابعة للإعلان السابق الصادر بتاريخ 19/10/2025 حول تعبئة الوظائف الشاغرة، عن نتائج فرز وتدقيق الطلبات المقدمة للوظائف، وتوضيح مدى انطباق شروط شغل الوظائف على المتقدمين.اضافة اعلان


وأوضحت الأمانة أنه تم تصنيف المتقدمين إلى فئتين:

المتقدمون الذين انطبقت عليهم شروط الإعلان: وسيتم إبلاغهم لاحقًا لإجراء الامتحان التنافسي.
المتقدمون الذين لم تنطبق عليهم شروط الإعلان: تُتيح الأمانة لهؤلاء الاطلاع على أسباب عدم انطباق الشروط عليهم، وإمكانية الاعتراض على القرار خلال الفترة من الأحد 15/02/2026 ولغاية الثلاثاء 17/02/2026، مع التأكيد على أنه لن يتم النظر بأي اعتراض بعد انتهاء هذه الفترة المحددة.

للاطلاع على التفاصيل والاستفسار، يمكن زيارة الرابط التالي: https://www.amman.jo/ar/jobs/JobApplicationQuery.aspx
 
 


