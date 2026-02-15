توضيح هام من أمانة عمان حول تعبئة وظائف شاغرة لديها

وأوضحت الأمانة أنه تم تصنيف المتقدمين إلى فئتين:
المتقدمون الذين انطبقت عليهم شروط الإعلان: وسيتم إبلاغهم لاحقًا لإجراء الامتحان التنافسي.
المتقدمون الذين لم تنطبق عليهم شروط الإعلان: تُتيح الأمانة لهؤلاء الاطلاع على أسباب عدم انطباق الشروط عليهم، وإمكانية الاعتراض على القرار خلال الفترة من الأحد 15/02/2026 ولغاية الثلاثاء 17/02/2026، مع التأكيد على أنه لن يتم النظر بأي اعتراض بعد انتهاء هذه الفترة المحددة.
للاطلاع على التفاصيل والاستفسار، يمكن زيارة الرابط التالي: https://www.amman.jo/ar/jobs/JobApplicationQuery.aspx
