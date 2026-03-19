توضيح هام من الأرصاد الجوية حول رصد هلال شوال

12:51 م

الوكيل الإخباري- أكدت دائرة الأرصاد الجوية أن التنسيق مع الجهات المعنية برصد هلال شهر شوال بدأ منذ عدة أيام، ضمن نهج استباقي يهدف إلى ضمان أفضل الظروف الممكنة لعمليات التحري.





وأوضح مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد رافد الخطاب، وعضو لجنة الأهلة في دائرة الإفتاء العام، أن الدائرة باشرت مبكرًا بالتواصل والتنسيق مع الفرق الفلكية التابعة للجمعية الفلكية الأردنية، حيث تم تزويدهم بتحديثات مستمرة حول الحالة الجوية المتوقعة، واختيار المواقع الأنسب للرصد بناءً على معايير علمية دقيقة.



وأشار إلى أن هذا التنسيق المبكر يعكس التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات، ويسهم في رفع دقة وكفاءة عمليات تحري الهلال، خاصة في ظل الظروف الفلكية الدقيقة لهذا العام.



وأكد أن الأرصاد الجوية ستواصل تقديم الدعم الفني والمعلوماتي حتى لحظة التحري، لضمان توفير أفضل بيئة ممكنة لفرق الرصد في مختلف مناطق المملكة.





