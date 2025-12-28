توضيح هام من التعليم العالي حول تأجيل دوام الجامعات

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، إن ما يُتداول حول وجود قرار يشمل جميع مؤسسات التعليم العالي غير دقيق، موضحاً أن لكل جامعة تقديرها الخاص للظروف المحيطة، وبما ينسجم مع صلاحياتها القانونية.
وأضاف الخطيب أن هذا التوضيح يأتي في ضوء تزايد الاستفسارات الواردة من الطلبة حول طبيعة الدوام الجامعي خلال الفترة الحالية، داعياً الطلبة إلى متابعة المواقع الإلكترونية الرسمية لجامعاتهم وحساباتها الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي للاطلاع على أي قرارات تصدر عن رئاسة الجامعة.
وأكد الخطيب أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، متمنياً السلامة لجميع الطلبة.
