توضيح هام من الحكومة حول قانون الأبنية

10:29 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/728318 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن مشروع قانون الأبنية والأراضي الذي تعمل الحكومة على تحديثه، لا يتضمن أية زيادات في الضرائب أو الرسوم المفروضة على المواطنين، مشدداً على أن الهدف من التعديلات هو مواكبة المستجدات التشريعية والتقنية، وتسهيل الإجراءات، وتحقيق العدالة في التقدير الضريبي. اضافة اعلان





وقال حسان، إن القانون الحالي أُقرّ قبل 71 عاماً، ومن الطبيعي أن يتم تحديثه بما يتناسب مع التطورات العمرانية والهندسية، لافتاً إلى أن التحديث يهدف أيضاً إلى إزالة التشوّهات في القيم التخمينية للعقارات.

