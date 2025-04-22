توضيح هام من الحكومة حول قانون الأبنية

وقال حسان، إن القانون الحالي أُقرّ قبل 71 عاماً، ومن الطبيعي أن يتم تحديثه بما يتناسب مع التطورات العمرانية والهندسية، لافتاً إلى أن التحديث يهدف أيضاً إلى إزالة التشوّهات في القيم التخمينية للعقارات.
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