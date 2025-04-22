الثلاثاء 2025-04-22 11:55 ص
 

توضيح هام من الحكومة حول قانون الأبنية

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 22-04-2025 10:29 ص
الوكيل الإخباري-  أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن مشروع قانون الأبنية والأراضي الذي تعمل الحكومة على تحديثه، لا يتضمن أية زيادات في الضرائب أو الرسوم المفروضة على المواطنين، مشدداً على أن الهدف من التعديلات هو مواكبة المستجدات التشريعية والتقنية، وتسهيل الإجراءات، وتحقيق العدالة في التقدير الضريبي.اضافة اعلان


وقال حسان، إن القانون الحالي أُقرّ قبل 71 عاماً، ومن الطبيعي أن يتم تحديثه بما يتناسب مع التطورات العمرانية والهندسية، لافتاً إلى أن التحديث يهدف أيضاً إلى إزالة التشوّهات في القيم التخمينية للعقارات.
 
gnews

أحدث الأخبار

قل

طب وصحة دراسة: الاعتماد على مصادر نباتية للبروتين يرتبط بعمر أطول وصحة أفضل

H

أخبار محلية بدء فعاليات مؤتمر "البنية التحتية الرقمية العامة"

الدفاع المدني

أخبار محلية التربية توضح تفاصيل اختناق طلبة مدرسة في القويسمة

ل

خاص بالوكيل ما هو مصير مقاعد النواب إذا جرى حل الحزب؟ نصراوين يجيب

ىىلىلى

فن ومشاهير في حفل خاص.. مي الغيطي تحتفل بزواجها من طبيب بريطاني - صور

بت

أخبار الشركات "طلبات" الأردن تختتم مبادراتها الرمضانية لعام 2025

لحظة تفجير المنزل

فلسطين الاحتلال يفجر منزل شهيد في الرام شمال القدس المحتلة

بببب

منوعات سقوط جزء من "شجرة الغريب" المعمّرة في اليمن بعد 2000 عام - صورة



 
 





الأكثر مشاهدة