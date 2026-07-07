توفير البريد يعلن توزيع أرباح عام 2025

وبحسب بيان الصندوق اليوم الثلاثاء، تراوحت أرباح حسابات الودائع الاستثمارية بين 4.5 -5 بالمئة، وذلك وفقا لنوع الوديعة ومدتها وشروطها.
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