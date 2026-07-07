الثلاثاء 2026-07-07 01:51 م

توفير البريد يعلن توزيع أرباح عام 2025

صندوق توفير البريد
صندوق توفير البريد
 
الثلاثاء، 07-07-2026 12:20 م

الوكيل الإخباري-    أعلن صندوق توفير البريد عن توزيع الأرباح لعام 2025، حيث بلغت نسبة الأرباح 1.75 بالمئة لحسابات التوفير.

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وبحسب بيان الصندوق اليوم الثلاثاء، تراوحت أرباح حسابات الودائع الاستثمارية بين 4.5 -5 بالمئة، وذلك وفقا لنوع الوديعة ومدتها وشروطها.

 
 


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