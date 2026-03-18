توقعات بزيادة الإشغال السياحي في عجلون خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري- أنهت المنشآت السياحية في محافظة عجلون، من فنادق وأكواخ ومتنزهات ومحميات، تجهيزاتها لاستقبال الزوار خلال عطلة عيد الفطر، وسط توقعات بزيادة الإشغال السياحي والاستمتاع بالأجواء الربيعية والطبيعة الخلابة في المحافظة.





وقال مدير منطقة عجلون التنموية، المهندس طارق المعايطة، إن منطقة "التلفريك" أتمت جميع أعمال الصيانة والفحص حفاظا على سلامة الزوار، مشيرا إلى تجهيز منطقة ألعاب للأطفال، وخيمة تراثية، ومهرجان ربيع عجلون التاسع، بالإضافة إلى معرض المنتجات والحرفية العجلونية الخامس والعشرين.



من جهته، أكد مدير سياحة المحافظة، فراس الخطاطبة، أن جميع المرافق والمنشآت السياحية جاهزة لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار خلال العيد، متوقعا وصول نسبة الإشغال إلى 100 بالمئة، مع تزايد الحجوزات في المناطق المحمية والمطاعم والفنادق، واستقطاب السياح المحليين والخليجيين.



بدوره، أشار مدير محمية غابات عجلون للمحيط الحيوي، عدي القضاة، إلى أن المحمية استعدت لاستقبال الزوار خلال العيد والصيف، موضحا توفر خدمات الطعام والمبيت والتجوال والمسارات السياحية وأماكن الألعاب، مع سعة الأكواخ التي تصل إلى 150 نزيلا.



من جانبه، قال صاحب منتجع راجب السياحي، علي الفندي، إنه أتم تجهيز المنتجع بجميع الخدمات لضمان راحة الزوار، مشيرا إلى أن المنتجع أصبح جاهزا لاستقبال العائلات والمجموعات خلال عطلة العيد.



وأكد صاحب منتجعات سياحية، فهيم الصمادي، أن المحافظة ستشهد نشاطا سياحيا غير مسبوق، مع توفير جميع الخدمات للزوار من طعام ومبيت وتجارب طبيعية متنوعة، ما يعزز السياحة الداخلية ويسهم في تنمية المشاريع السياحية المحلية.







