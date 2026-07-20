توقع إعلان نتائج امتحان "الشامل" منتصف آب

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الوكيل الإخباري- أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية ورئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل)، أحمد العجلوني، استكمال جميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة لبدء الامتحانات النظرية للدورة الصيفية 2026، والتي ستُعقد خلال الفترة من الأحد 26 تموز ولغاية الخميس 30 ، وفق البرنامج المعلن على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة. اضافة اعلان





وقال العجلوني في بيان صحفي إن عدد المتقدمين للامتحانات النظرية في هذه الدورة يبلغ (2605) طلبة وطالبات من (52) كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها الجامعة، مبيناً أن (1547) طالباً وطالبة سيتقدمون للورقة الأولى يوم الأحد 26 تموز، و(1726) طالباً وطالبة للورقة الثانية يوم الثلاثاء 28 تموز، فيما يتقدم (2143) طالباً وطالبة للورقة الثالثة يوم الخميس 30 تموز.



وأضاف العجلوني أن الطلبة سيتقدمون للامتحانات ضمن (20) برنامجاً دراسياً تغطي (93) تخصصاً أكاديمياً، مشيراً إلى أن الامتحانات النظرية تُعقد إلكترونياً بشكل كامل، وقد جرى اعتماد (9) قاعات امتحانية موزعة على (7) مراكز في مختلف محافظات المملكة، بإشراف نحو (250) موظفاً من العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية.



وأوضح العجلوني أن وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة أنجزت تصحيح الامتحانات العملية المحوسبة ومعالجة نتائجها وتدقيقها وإدخالها إلى نظام الامتحان الشامل المحوسب، بعد أن عُقدت خلال الفترة من 13 إلى 15 تموز 2026، وبلغ عدد المتقدمين لها (1387) طالباً وطالبة.



وأشار العجلوني إلى أنه من المتوقع إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2026 في منتصف شهر آب المقبل، بعد المصادقة عليها واعتمادها من اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية.





