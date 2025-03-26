توقع إنجاز المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي مع العراق نهاية تموز

وقال البطاينة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن كوادر شركة الكهرباء الوطنية أنجزت حتى الآن 95 بالمئة من الأعمال المدنية للمشروع وتواصل العمل على تركيب المعدات الكهربائية وإجراء الفحوصات اللازمة.
وكان الأردن قد بدأ بنهاية شهر آذار عام 2024 بتزويد العراق بالطاقة الكهربائية عبر الشبكة الوطنية ضمن المرحلة الأولى للربط بين البلدين.
ووفق الدكتور البطاينة تبلغ قدرة التزويد ضمن المرحلة الأولى 40 ميغاواط وصولا إلى منطقة الرطبة، علما بأن المشروع بنهاية مرحلته الثانية سيصل إلى منطقة القائم العراقية.
وأوضح ان الأردن والعراق وقعا في شهر شباط 2024 وثيقة التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية بجهد 132 كيلوفولت لتغذية أحمال منطقة الرطبة المقدرة بنحو 40 ميغاواط.
وقال بعد استكمال المرحلة الثانية سيكون مجموع القدرة التي سيتم تزويد العراق بها نحو 150 ميغاواط ومع تطور مراحل الربط على المدى المتوسط يمكن أن تصل قدرة التزويد الى 500 ميغاواط.
وتم وضع حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي في السادس من شهر تشرين الأول عام 2022 تحت رعاية رئيس الوزراء السابق الدكتور بشر الخصاونة ورئيس الوزراء العراقي الدكتور محمد شياع السوداني.
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