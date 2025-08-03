توقف ضخ المياه عن مناطق بالمفرق - أسماء

الوكيل الإخباري- تعلن شركة مياه اليرموك انها اوقفت الضخ باتجاه قصبة المفرق منذ الساعة التاسعة مساء امس السبت الموافق2/8/2025 بسبب كسر الخط الناقل من قبل جرافة البلدية حيث باشرت كوادر شركة مياه اليرموك بالعمل على اصلاح الخط طوال فترة الليلة الماضية وتم التشغيل الساعة الثامنة من صباح هذا اليوم الاحد الموافق 3/8/2025

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وتقدم الشركة اعتذارها لمشتركيها الذين تأثروا جزئياً بهذا التوقف حيث تأثرت مناطق حي ساره ،شارع المهندسين ،حي نوارة ،حي الحسبان وحي المقام .