الثلاثاء 2026-04-21 12:33 ص

توقيع اتفاقية بين القوات المسلحة ومفوضية الاتحاد الأوروبي

توقيع اتفاقية بين القوات المسلحة ومفوضية الاتحاد الأوروبي
توقيع اتفاقية بين القوات المسلحة ومفوضية الاتحاد الأوروبي
 
الإثنين، 20-04-2026 10:53 م

الوكيل الإخباري-   وقعت القوات المسلحة، الإثنين، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية_ الجيش العربي، مذكرة تفاهم مع مفوضية الاتحاد الأوروبي.

ووقع الاتفاقية مندوبا عن القيادة العامة للقوات المسلحة، قائد المنطقة العسكرية الشرقية، وعن الاتحاد الأوروبي وكالة الخبراء الفرنسيين.


وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في تطوير البنية التحتية لكتائب حرس الحدود من خلال إنشاء مباني إدارية حديثة وتزويد الوحدات بالمعدات الطبية واللوجستية المتقدمة، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستجابة للتحديات الأمنية ومكافحة التهريب والمخدرات.

 
 


gnews

