توقيع عقد عمل جماعي لتحسين مزايا 160 عاملًا في قطاع الأدوية

10:22 ص

الوكيل الإخباري- وقع في وزارة العمل اليوم الثلاثاء عقد عمل جماعي بين النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية والمهن الطبية وشركة نهر الأردن لصناعة الأدوية لتحسين المزايا الوظيفية لـ 160 عاملًا وعاملة في الشركة. اضافة اعلان





وقال أمين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان، خلال رعايته للتوقيع بحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، ومدير عام الشركة الدكتور رامي الصباريني، ورئيس النقابة محمد غانم، ومدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة، إن الوزارة حريصة على متابعة شؤون العاملين في القطاع الخاص والتواصل مع أطراف العملية الإنتاجية بما يساهم في حل النزاعات العمالية الجماعية.



وأكد أن الوزارة تعمل على الإشراف على حل النزاعات العمالية والمساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن الوظيفي لدى العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، بما يضمن استمرارية عمل هذه المؤسسات، من خلال بناء علاقات عمل جيدة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومة، أصحاب عمل، عمال) وتوفير بيئة عمل إيجابية في المؤسسات، والإشراف على عقود العمل الجماعية في المؤسسات بما يحقق مصلحة الطرفين.



وأشار دوجان إلى أن الوزارة تحث على المفاوضات المباشرة والتعاون بين أصحاب العمل والنقابات، والذي ينعكس إيجابًا على بيئة العمل والاستقرار الوظيفي للعمال، وعلى جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز ثقة العاملين بمؤسساتهم وإداراتها ويدفع نحو المزيد من العمل والإنجاز.



بدوره، قال الفناطسة إن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن حريص على تعزيز مبدأ الحوار الاجتماعي بين العمال وممثليهم من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى لتعزيز العلاقة الإيجابية بين طرفي عملية الإنتاج، مثمنًا دور وزارة العمل في الإشراف والمتابعة الحثيثة لهذه الحوارات تعزيزًا للإنتاجية ودعمًا لتحسين المزايا الوظيفية وبيئة العمل للعاملين.



من جانبه، أكد غانم أن تحسين المزايا الوظيفية وبيئة العمل للعاملين في الشركة يسهم إلى حد كبير في زيادة إنتاجيتهم، مما ينعكس إيجابًا على الشركة، مشيدًا بتعاون إدارة الشركة وتجاوبها لمطالب النقابة وبإشراف وزارة العمل على إدارة الحوار بين الجانبين.



من ناحيته، قال مدير عام الشركة الصباريني إن توقيع العقد الجماعي جاء ثمرة للتعاون بين النقابة وإدارة الشركة بجهود من وزارة العمل، مما ينعكس بشكل إيجابي على العاملين في الشركة لما تضمنه العقد من تحسين للمزايا الوظيفية للعاملين، مؤكدًا تقدير إدارة الشركة للعاملين ودورهم لأنهم أساس العملية الإنتاجية.





