توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة البلقاء وجامعة شمال غربي الصين

وقال الدكتور العنبر ان الهدف من هذه الشراكة تعزيز التبادلات والتعاون بين الخبراء والعلماء من الجانبين بما يساهم في دعم التفاعل الأكاديمي والتعلم المتبادل بين البلدين، وتحقيق رؤية ورسالة جامعة البلقاء التطبيقية في الجانب التطبيقي والتقني في العديد من التخصصات في مجالات العلوم المختلفة.
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