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توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة البلقاء وجامعة شمال غربي الصين

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
السبت، 26-10-2024 12:55 م

الوكيل الإخباري-   وقّعت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم السبت مذكرة تفاهم مع جامعة شمال غربي الصين للعلوم التطبيقية بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل المعرفة بين الصين والأردن في مجالات البحث العلمي والعلوم المختلفة التي تقع ضمن اهتمام وتخصصات الجانبين. وقع الاتفاقية نيابةً عن رئيس جامعة البلقاء الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية والتعليم التقني الأستاذ الدكتور زيد العنبر، وعن الجانب الصيني الدكتور وانغ قاوزو، عميد كلية اللغات الأجنبية بالجامعة الصينية. 

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وقال الدكتور العنبر ان الهدف من هذه الشراكة  تعزيز التبادلات والتعاون بين الخبراء والعلماء من الجانبين بما يساهم في دعم التفاعل الأكاديمي والتعلم المتبادل بين البلدين، وتحقيق رؤية ورسالة جامعة البلقاء التطبيقية في الجانب التطبيقي والتقني في العديد من التخصصات في مجالات العلوم المختلفة.

 
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