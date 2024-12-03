توقيف موظف سابق في أمانة عمان احتال على مواطن مستثمرًا وظيفته

وفي التفاصيل وفق بيان من الهيئة، فإن هذا الموظف كان يشغل وظيفة رئيس شعبة، وكان يدعي أنه يستطيع المساعدة بتأمين وظائف في الأمانة، كما قام باصطناع قرار إغلاق محل، وادعى أنه يستطيع إلغاء قرار الإغلاق وكان يطلب مبالغ مالية لقاء ذلك.
وأسندت النيابة العامة للمشتكى عليه جرم الاحتيال وجرم استثمار الوظيفة.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحالت هذه القضية إلى النيابة العامة في وقت سابق.
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