توقيف موظف سابق في أمانة عمان احتال على مواطن مستثمرًا وظيفته

الوكيل الإخباري- قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتور محمد بني طه، توقيف موظف سابق في أمانة عمان، لمدة أسبوع في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، احتال على أحد المواطنين وقبض منه مبلغًا من المال مقابل وعود تبيّن أنها كاذبه بتعيين أبنائه كموظفين في الأمانة.

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وفي التفاصيل وفق بيان من الهيئة، فإن هذا الموظف كان يشغل وظيفة رئيس شعبة، وكان يدعي أنه يستطيع المساعدة بتأمين وظائف في الأمانة، كما قام باصطناع قرار إغلاق محل، وادعى أنه يستطيع إلغاء قرار الإغلاق وكان يطلب مبالغ مالية لقاء ذلك.



وأسندت النيابة العامة للمشتكى عليه جرم الاحتيال وجرم استثمار الوظيفة.