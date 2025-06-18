"ثقافة المفرق" تنظم أمسية شعرية في بيت الشعر

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية ثقافة المفرق، بالتعاون مع بيت الشعر، اليوم الأربعاء، أمسية شعرية شاركت بها الشاعرتان إيمان زيادة والدكتورة لين حماد في قاعة بيت الشعر بالمفرق.

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وقالت بيان للمديرية إن الأمسية نظمها "بيت الشعر" في المحافظة بهدف دعم المشهد الثقافي المحلي وتوفير منصة للشعراء للتعبير عن إبداعاتهم ومشاركة تجاربهم مع الجمهور.