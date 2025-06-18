"ثقافة المفرق" تنظم أمسية شعرية في بيت الشعر

وقالت بيان للمديرية إن الأمسية نظمها "بيت الشعر" في المحافظة بهدف دعم المشهد الثقافي المحلي وتوفير منصة للشعراء للتعبير عن إبداعاتهم ومشاركة تجاربهم مع الجمهور.
وتناولت الأمسية التي شهدت حضورا لافتا قصائد وطنية ووجدانية وإنسانية.
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