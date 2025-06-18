الأربعاء 2025-06-18 07:29 م
 

"ثقافة المفرق" تنظم أمسية شعرية في بيت الشعر

المفرق
المفرق
 
الأربعاء، 18-06-2025 06:39 م

الوكيل الإخباري-    نظمت مديرية ثقافة المفرق، بالتعاون مع بيت الشعر، اليوم الأربعاء، أمسية شعرية شاركت بها الشاعرتان إيمان زيادة والدكتورة لين حماد في قاعة بيت الشعر بالمفرق.

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وقالت بيان للمديرية إن الأمسية نظمها "بيت الشعر" في المحافظة بهدف دعم المشهد الثقافي المحلي وتوفير منصة للشعراء للتعبير عن إبداعاتهم ومشاركة تجاربهم مع الجمهور.


وتناولت الأمسية التي شهدت حضورا لافتا قصائد وطنية ووجدانية وإنسانية.

 
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