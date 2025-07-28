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ثقافة المفرق تنظم مسارا سياحيا في جنوب المملكة

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جانب من المسار
 
الإثنين، 28-07-2025 09:28 م

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية ثقافة المفرق ضمن برامجها الصيفية مسارا ثقافياً سياحياً إلى محافظتي الكرك والطفيلة بمشاركة مجموعة من المهتمين بالشأن الثقافي والتراث.

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وأكد مدير ثقافة المفرق سامر خزاعلة خلال الجولة أن المسار الثقافي السياحي يهدف إلى تسليط الضوء على الإرث التاريخي والمعماري في جنوب الأردن، لافتا إلى أن هذا النشاط يأتي في إطار الجهود المستمرة لربط الأجيال الجديدة بموروثهم الوطني وتعزيز ثقافة السياحة الداخلية، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في تنشيط الحركة الثقافية والسياحية وتعزز من الانتماء و الهوية الوطنية.


وتضمن المسار زيارة إلى قلعة الكرك التاريخية التي تعد واحدة من أبرز القلاع الصليبية في المنطقة، حيث استمع المشاركون إلى شرح موسع حول تاريخ القلعة و أهميتها الاستراتيجية كما تم تنظيم جولة تعريفية في أروقة القلعة وساحاتها للتعريف بعناصرها المعمارية وملامحها.


واشتمل المسار أيضا على زيارة قلعة الطفيلة التي تحتل موقعاً جغرافيا مميزا وتشكل شاهداً على فصول من النضال الوطني والتاريخي ودورها في الحقب المختلفة التي مرت بها المنطقة.

 
 
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