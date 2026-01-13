الثلاثاء 2026-01-13 05:08 م

جائزة الحسن للشباب وجامعة الحسين التقنية توقّعان مذكرة تفاهم

الثلاثاء، 13-01-2026

الوكيل الإخباري-   وقعت جائزة الحسن للشباب وجامعة الحسين التقنية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكة في مجالات تمكين الشباب وتنمية قدراتهم، ودعم مشاركتهم في البرامج الوطنية الهادفة إلى بناء الشخصية وصقل المهارات الحياتية والقيادية وتجهيزهم لسوق العمل.

ووقع المذكرة رئيس الجامعة الدكتور إسماعيل الحنطي، ومديرة الجائزة الدكتورة خولة الحسن، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.


وبحسب بيان للجائزة، نصت الاتفاقية على التعاون في تنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة، وتبادل الخبرات، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، بما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين، ويعزز استفادة الطلبة والشباب من برامج جائزة الحسن للشباب.

 
 


