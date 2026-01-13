جائزة الحسن للشباب وجامعة الحسين التقنية توقّعان مذكرة تفاهم

ووقع المذكرة رئيس الجامعة الدكتور إسماعيل الحنطي، ومديرة الجائزة الدكتورة خولة الحسن، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وبحسب بيان للجائزة، نصت الاتفاقية على التعاون في تنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة، وتبادل الخبرات، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، بما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين، ويعزز استفادة الطلبة والشباب من برامج جائزة الحسن للشباب.
