جائزة الحسن للشباب وجامعة الحسين التقنية توقّعان مذكرة تفاهم

الوكيل الإخباري- وقعت جائزة الحسن للشباب وجامعة الحسين التقنية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكة في مجالات تمكين الشباب وتنمية قدراتهم، ودعم مشاركتهم في البرامج الوطنية الهادفة إلى بناء الشخصية وصقل المهارات الحياتية والقيادية وتجهيزهم لسوق العمل.

اضافة اعلان



ووقع المذكرة رئيس الجامعة الدكتور إسماعيل الحنطي، ومديرة الجائزة الدكتورة خولة الحسن، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.