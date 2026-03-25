جامعات تقرر تحويل الدوام عن بعد الخميس - اسماء " تحديث "

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية تحويل دوام الطلبة ليوم غد الخميس الموافق 26/3/2026 إلى نظام التعليم عن بُعد في محافظات الكرك والشوبك ومعان والعقبة، وذلك نظراً للظروف الجوية المتوقعة وحرصاً على سلامة الطلبة.





وأكدت الجامعة أن القرار يأتي ضمن إجراءاتها الاحترازية الهادفة إلى ضمان استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع، داعيةً الطلبة إلى الالتزام بحضور محاضراتهم عبر المنصات الإلكترونية





