الثلاثاء 2026-03-31 12:49 ص

جامعة آل البيت تعتمد حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق

الثلاثاء، 31-03-2026 12:05 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت جامعة آل البيت بدء تنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى ضبط الإنفاق العام وترشيد استهلاك الموارد، وذلك انسجاماً مع البلاغ الصادر عن دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، وامتثالاً للظروف الاقتصادية الراهنة والمتطلبات الوطنية.

اضافة اعلان


وأكّدت الجامعة في بيانٍ صدر اليوم التزامها التام بتطبيق ما ورد في البلاغ الحكومي، داعيةً جميع الكليات والعمادات والمراكز والدوائر الإدارية إلى التقيد الصارم بالتعليمات التالية:


اولاً: تنظيم استخدام المركبات
شددت الجامعة على منع استخدام المركبات الخاصة بها إلّا للأعمال الرسمية حصراً، مع حظر استخدامها خارج أوقات الدوام، ومنع مبيتها خارج الحرم الجامعي.


ثانيًا: ضبط السفر والوفود الرسمية
قررت الجامعة إيقاف سفر الوفود واللجان الرسمية إلى خارج المملكة لمدة شهرين، باستثناء الحالات التي تستدعي ضرورة قصوى ومبررات واضحة، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من دولة رئيس الوزراء. كما سيتم إيقاف استضافة الوفود الرسمية، وتقليص نفقات المآدب والضيافة خلال الفترة ذاتها.


ثالثًا: ترشيد استهلاك الطاقة والخدمات
وجهت إدارة الجامعة إلى وقف تشغيل المكيّفات ووسائل التدفئة داخل مرافق الجامعة، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تخفيض فاتورة الطاقة وتعزيز ثقافة الترشيد بين العاملين والطلبة.
رابعاً: الاستمرار في إجراءات الضبط المالي


وأكدت الجامعة أن هذه الخطوات تأتي امتداداً لسياسة متبعة منذ سنوات في تعزيز الانضباط المالي والإداري، ووفق ما نصّت عليه قرارات مجلس الوزراء السابقة المتصلة بترشيد الإنفاق.

 
 


