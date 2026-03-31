جامعة آل البيت تعتمد حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق

الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة آل البيت بدء تنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى ضبط الإنفاق العام وترشيد استهلاك الموارد، وذلك انسجاماً مع البلاغ الصادر عن دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، وامتثالاً للظروف الاقتصادية الراهنة والمتطلبات الوطنية.

وأكّدت الجامعة في بيانٍ صدر اليوم التزامها التام بتطبيق ما ورد في البلاغ الحكومي، داعيةً جميع الكليات والعمادات والمراكز والدوائر الإدارية إلى التقيد الصارم بالتعليمات التالية:



اولاً: تنظيم استخدام المركبات

شددت الجامعة على منع استخدام المركبات الخاصة بها إلّا للأعمال الرسمية حصراً، مع حظر استخدامها خارج أوقات الدوام، ومنع مبيتها خارج الحرم الجامعي.



ثانيًا: ضبط السفر والوفود الرسمية

قررت الجامعة إيقاف سفر الوفود واللجان الرسمية إلى خارج المملكة لمدة شهرين، باستثناء الحالات التي تستدعي ضرورة قصوى ومبررات واضحة، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من دولة رئيس الوزراء. كما سيتم إيقاف استضافة الوفود الرسمية، وتقليص نفقات المآدب والضيافة خلال الفترة ذاتها.



ثالثًا: ترشيد استهلاك الطاقة والخدمات

وجهت إدارة الجامعة إلى وقف تشغيل المكيّفات ووسائل التدفئة داخل مرافق الجامعة، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تخفيض فاتورة الطاقة وتعزيز ثقافة الترشيد بين العاملين والطلبة.

رابعاً: الاستمرار في إجراءات الضبط المالي