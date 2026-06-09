جامعة اليرموك تبحث والسفير الصيني التعاون الأكاديمي

وأكد الشرايري، خلال اللقاء أن الجامعة تضع التعاون الدولي في صميم أولوياتها الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مستعرضاً مسيرة الجامعة وإنجازاتها على مدار خمسة عقود في رفد التنمية بكفاءات مؤهلة.
وأضاف أن الجامعة تولي اهتماماً خاصاً بدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في برامجها الأكاديمية لتعزيز تنافسية خريجيها في أسواق العمل، معرباً عن تطلع الجامعة لإنشاء "القرية الصينية" داخل الحرم الجامعي كفضاء ثقافي يسهم في التعريف بالحضارة الصينية.
كما أبدى استعداد الجامعة لاستقطاب المزيد من الطلبة الصينيين لتعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
وعلى هامش الزيارة، التقى السفير الصيني بالطلبة الصينيين الدارسين في الجامعة، مستمعاً إلى تجربتهم الأكاديمية، ودعاهم ليكونوا سفراء لجامعة اليرموك في وطنهم بما يخدم ترسيخ جسور الصداقة بين الشعبين.
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