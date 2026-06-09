الثلاثاء 2026-06-09 11:52 م

جامعة اليرموك تبحث والسفير الصيني التعاون الأكاديمي

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جانب من اللقاء
 
الثلاثاء، 09-06-2026 11:43 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جامعة اليرموك، الدكتور مالك الشرايري، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة، قوه وي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي، والتكنولوجيا، والثقافة، وتوسيع برامج التبادل الأكاديمي والطلابي.

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وأكد الشرايري، خلال اللقاء أن الجامعة تضع التعاون الدولي في صميم أولوياتها الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مستعرضاً مسيرة الجامعة وإنجازاتها على مدار خمسة عقود في رفد التنمية بكفاءات مؤهلة.


وأضاف أن الجامعة تولي اهتماماً خاصاً بدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في برامجها الأكاديمية لتعزيز تنافسية خريجيها في أسواق العمل، معرباً عن تطلع الجامعة لإنشاء "القرية الصينية" داخل الحرم الجامعي كفضاء ثقافي يسهم في التعريف بالحضارة الصينية.


كما أبدى استعداد الجامعة لاستقطاب المزيد من الطلبة الصينيين لتعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

 

من جانبه، أشاد السفير الصيني بالمكانة الأكاديمية لجامعة اليرموك وعمق العلاقات التاريخية والتعليمية التي تجمع البلدين الصديقين، مبديا استعداد السفارة لدعم جهود "اليرموك" في بناء شراكات فاعلة مع الجامعات الصينية المرموقة، وتوسيع برامج التبادل والمنح الدراسية والتدريبية.


وعلى هامش الزيارة، التقى السفير الصيني بالطلبة الصينيين الدارسين في الجامعة، مستمعاً إلى تجربتهم الأكاديمية، ودعاهم ليكونوا سفراء لجامعة اليرموك في وطنهم بما يخدم ترسيخ جسور الصداقة بين الشعبين.

 
 


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