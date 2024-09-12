جامعة اليرموك وبلدية غرب إربد توقعان مذكرة تفاهم

الوكيل الإخباري- وقع رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، ورئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة، مذكرة تفاهم بين الجامعة والبلدية، بهدف تعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة، من خلال الاستفادة من الاستشارات الهندسية والتخطيطية التي تقدمها الجامعة، والتي يُمكن للبلدية استخدامها في تطوير وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة، بما يلبي احتياجات المجتمع المحلي، وبناء القدرات وتطوير الموارد البشرية.

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وتهدف المذكرة أيضا، إلى عقد برامج تدريبية وورش عمل لموظفي البلدية بهدف رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الإدارية والفنية، وتعزيز قدرات البلدية بما يتصل بتحليل المخاطر وإدارة الأزمات من خلال الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية للجامعة في هذا المجال، وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها المجتمعية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليص الفجوة بين الدراسة النظرية وواقع الحال من خلال توفير فرص لطلبة الجامعة للمشاركة في التدريب الميداني والمشاريع البحثية، والاستدامة البيئية من خلال التعاون في إعداد خطط ومشاريع صديقة للبيئة وبرامج التوعية البيئية.



وأكد مسّاد، أن التوقيع على هذه المذكرة يأتي انطلاقا من فلسفة الجامعة الرامية إلى تعزيز التشبيك والتعاون مع المؤسسات الوطنية، بغية تطوير النشاطات التعاونية الثنائية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.