جامعة حكومية تعلن عن مواعيد الدوام في رمضان

ويُستثنى من هذا التعديل الموظفون الذين تقتضي طبيعة عملهم ترتيبات خاصة، حيث سيتم تنظيم دوامهم وفقاً لذلك.
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