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جامعة حكومية تعلن عن مواعيد الدوام في رمضان

جامعة آل البيت
جامعة آل البيت
الثلاثاء، 18-02-2025 11:56 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور أسامه نصير لجميع العاملين بها عن تعديل ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك، حيث يبدأ الدوام الرسمي من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، فيما يكون دوام أيام الخميس من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً.اضافة اعلان


ويُستثنى من هذا التعديل الموظفون الذين تقتضي طبيعة عملهم ترتيبات خاصة، حيث سيتم تنظيم دوامهم وفقاً لذلك.



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