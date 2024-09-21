جامعة مؤتة تبحث التعاون الأكاديمي مع الجامعات الليبية

وأشار النعيمات خلال اللقاء الذي حضره عميد كلية الطب الدكتور فادي سواقد ومدير مكتب ارتباط الجامعة الدكتور فارس المفلح، إلى عمق العلاقة بين الشعبين الأردني والليبي التي انعكست إيجابا على أوجه التعاون بين المؤسسات الأردنية والليبية في المجالات الأكاديمية والاقتصادية والثقافية المتنوعة.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة طفل غرقا في بلدة جديتا بلواء الكورة
-
الوطني لتطوير المناهج يرد على ما يتداول ويشاع عن إصداراته
-
فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً لغاية 3:30 عصرً عن مناطق غداَ - اسماء
-
تنويه بشأن عمل معبر الكرامة
-
"شباب كلنا الأردن" تنظم دورات متخصصة في إربد
-
حسان للوزراء : لا تقفوا أمام أي عائق وعليكم الإصرار على إيجاد الحلول
-
الديوان الملكي يعزي عشيرتي الأرتيمة والقهيوي
-
الأردن يدين استهداف مدرسة تؤوي نازحين في جنوب مدينة غزة