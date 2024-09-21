جامعة مؤتة تبحث التعاون الأكاديمي مع الجامعات الليبية

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات والملحق الثقافي الليبي الدكتور أحمد البنوني، اليوم السبت، سبل التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجامعة ومؤسسات التعليم العالي الليبية.

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