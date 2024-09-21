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جامعة مؤتة تبحث التعاون الأكاديمي مع الجامعات الليبية

جامعة مؤتة
جامعة مؤتة
السبت، 21-09-2024 06:33 م

الوكيل الإخباري-   بحث رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات والملحق الثقافي الليبي الدكتور أحمد البنوني، اليوم السبت، سبل التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجامعة ومؤسسات التعليم العالي الليبية.

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وأشار النعيمات خلال اللقاء الذي حضره عميد كلية الطب الدكتور فادي سواقد ومدير مكتب ارتباط الجامعة الدكتور فارس المفلح، إلى عمق العلاقة بين الشعبين الأردني والليبي التي انعكست إيجابا على أوجه التعاون بين المؤسسات الأردنية والليبية في المجالات الأكاديمية والاقتصادية والثقافية المتنوعة.

 
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