جامعة مؤتة تشارك في مؤتمر اتحاد الجامعات العربية بالكويت

وفي سياق المؤتمر، وقعت جامعة مؤتة عددًا من اتفاقيات التعاون الأكاديمي مع جامعات عربية مرموقة، من بينها جامعة الجنان اللبنانية والجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا – الكويت، بهدف تطوير برامج تعليمية مشتركة، وتبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، وتنفيذ مشاريع بحثية وتدريبية تسهم في خدمة التنمية المستدامة.
وأكد النعيمات، أن الاتفاقيات تمثل خطوة استراتيجية في مسار الجامعة، نحو بناء شراكات عربية فعالة، وفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي، بما يسهم في بناء بيئة جامعية متطورة وتنافسية.
وشارك النعيمات في عدد من الجلسات الحوارية والاجتماعات التنسيقية التي تناولت قضايا تطوير التعليم العالي، ورفع كفاءة البرامج الأكاديمية، وتعزيز البحث العلمي.
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