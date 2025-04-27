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جامعة مؤتة تشارك في مؤتمر اتحاد الجامعات العربية بالكويت

جامعة مؤتة
جامعة مؤتة
 
الأحد، 27-04-2025 09:30 م

الوكيل الإخباري-   شاركت جامعة مؤتة ممثلة برئيسها الدكتور سلامة النعيمات، في أعمال المؤتمر العام الـ57 لاتحاد الجامعات العربية، والذي عُقد في الكويت أخيرا تحت عنوان:"التكامل الإقليمي والتحول الرقمي في التعليم العالي العربي"، بمشاركة أكثر من 250 جامعة عربية.

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وفي سياق المؤتمر، وقعت جامعة مؤتة عددًا من اتفاقيات التعاون الأكاديمي مع جامعات عربية مرموقة، من بينها جامعة الجنان اللبنانية والجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا – الكويت، بهدف تطوير برامج تعليمية مشتركة، وتبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، وتنفيذ مشاريع بحثية وتدريبية تسهم في خدمة التنمية المستدامة.


وأكد النعيمات، أن الاتفاقيات تمثل خطوة استراتيجية في مسار الجامعة، نحو بناء شراكات عربية فعالة، وفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي، بما يسهم في بناء بيئة جامعية متطورة وتنافسية.


وشارك النعيمات في عدد من الجلسات الحوارية والاجتماعات التنسيقية التي تناولت قضايا تطوير التعليم العالي، ورفع كفاءة البرامج الأكاديمية، وتعزيز البحث العلمي.

 
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