جامعة مؤتة تنظم اليوم الطبي الصيدلاني الأول

الوكيل الإخباري- نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة، بالتعاون مع اللجنة الدائمة للصحة العامة، اليوم الاثنين، اليوم الطبي الصيدلاني الأول، بمشاركة مختبرات وصيدليات وشركات طبية في المملكة.

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وقال نائب رئيس الجامعة، الدكتور أمين عقل، خلال رعايته اليوم الطبي، إن هذا اليوم يأتي ضمن جهود الجامعة المستمرة الهادفة إلى تعزيز الوعي الصحي وخدمة المجتمع الجامعي، مشيرا إلى أن اليوم تضمن أنشطة علمية وصيدلانية.