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جامعة مؤتة تنظم اليوم الطبي الصيدلاني الأول

جامعة مؤتة
جامعة مؤتة
 
الإثنين، 12-05-2025 08:36 م

الوكيل الإخباري-   نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة، بالتعاون مع اللجنة الدائمة للصحة العامة، اليوم الاثنين، اليوم الطبي الصيدلاني الأول، بمشاركة مختبرات وصيدليات وشركات طبية في المملكة.

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وقال نائب رئيس الجامعة، الدكتور أمين عقل، خلال رعايته اليوم الطبي، إن هذا اليوم يأتي ضمن جهود الجامعة المستمرة الهادفة إلى تعزيز الوعي الصحي وخدمة المجتمع الجامعي، مشيرا إلى أن اليوم تضمن أنشطة علمية وصيدلانية.


بدوره، أكد عميد شؤون الطلبة الدكتور ماهر المبيضين دور هذه الفعاليات في تعزيز الوعي الصحي وخدمة أفراد المجتمع المحلي، مثمنا جهود الجهات الداعمة لليوم الطبي التي أسهمت في إنجاح هذه الفعالية.

 
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