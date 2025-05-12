جامعة مؤتة تنظم اليوم الطبي الصيدلاني الأول

وقال نائب رئيس الجامعة، الدكتور أمين عقل، خلال رعايته اليوم الطبي، إن هذا اليوم يأتي ضمن جهود الجامعة المستمرة الهادفة إلى تعزيز الوعي الصحي وخدمة المجتمع الجامعي، مشيرا إلى أن اليوم تضمن أنشطة علمية وصيدلانية.
بدوره، أكد عميد شؤون الطلبة الدكتور ماهر المبيضين دور هذه الفعاليات في تعزيز الوعي الصحي وخدمة أفراد المجتمع المحلي، مثمنا جهود الجهات الداعمة لليوم الطبي التي أسهمت في إنجاح هذه الفعالية.
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