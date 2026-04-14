جرش: تنفيذ مدارس حديثة وصيانة 69 مدرسة قبل العام الدراسي الجديد

الوكيل الإخباري- قال مدير تربية محافظة جرش، وائل أبو عزام، الثلاثاء، إن المديرية تنفذ مشاريع إنشاء مدارس وأعمال صيانة داخل المحافظة للعام الدراسي المقبل 2026–2027.





وبين، أنه يتم تنفيذ مشروع مدرسة الفروان الأساسية المختلطة بمساحة 2147 متراً مربعاً، ويبلغ عدد الغرف الصفية فيها 10 غرف صفية، مكوّنة من طابقين، إضافة إلى غرف إدارية وقاعات أنشطة، وتبلغ قيمة العطاء 1.369 مليون دينار.



وأضاف أبو عزام أن المديرية تنفذ مشروع إنشاء مدرسة المصطبة، المكوّنة من 20 غرفة صفية، وغرف إدارية، وغرفة أنشطة، وساحات خارجية، بقيمة 1.6 مليون دينار.



وأوضح أن المديرية تنفذ عطاء مشروع مدرسة علي بن أبي طالب الأساسية للبنين، المكوّنة من 12 غرفة صفية، وغرف إدارية، ومختبرات، ومرافق عامة، وساحات، بقيمة 650 ألف دينار.



وبيّن أبو عزام أنه سيتم استلام المدارس خلال العام الحالي لاستقبال الطلبة في العام الدراسي القادم 2026–2027، مشيراً إلى أن المديرية تضم 185 مدرسة حكومية، منها 35 مدرسة مستأجرة، ويبلغ عدد الطلبة الملتحقين بهذه المدارس 55 ألف طالب وطالبة.



وأشار إلى أن أعمال الصيانة شملت 69 مدرسة حكومية، وتضمنت أعمال صيانة وعزل أسطح المباني، والدهان، ومعالجة الرطوبة، وصيانة الأبواب والنوافذ والمرافق الصحية والساحات، إضافة إلى إعادة ترميم وتدعيم مدرسة جرش الثانوية للبنين، واستحداث وصيانة مختبرات حاسوب.





