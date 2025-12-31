جرش: مشتل فيصل الزراعي ينتج 285 ألف غرسة مثمرة

06:40 م

الوكيل الإخباري- يُعدّ مشتل فيصل الزراعي في محافظة جرش أحد المشاتل الحكومية التابعة لوزارة الزراعة، ضمن خطتها لرفع الطاقة الإنتاجية وإدخال أصناف جديدة.





وقالت مديرة زراعة جرش، الدكتورة علا المحاسنة، إن المشتل أنجز الخطة الإنتاجية للأشجار المثمرة بواقع 285 ألف غرسة، وبنسبة تنفيذ بلغت 125 % من الخطة السنوية، محققًا زيادة مقدارها 25 % عن المستهدف، ما يعكس كفاءة الأداء وحُسن إدارة الموارد خلال عام 2025.



وأضافت المحاسنة أن مشتل فيصل الزراعي حقق إنجازات متميزة ضمن خطته الإنتاجية، في إطار جهود وزارة الزراعة الرامية إلى دعم القطاع الزراعي وتعزيز الاستدامة البيئية، مشيرة إلى أن المشتل أنجز كذلك الخطة الإنتاجية للأشجار الحرجية بإنتاج 600 ألف غرسة، تسهم في دعم مشاريع التحريج الوطني والحفاظ على الغطاء النباتي.



وأكدت أن المشتل يشهد تنفيذ عدد من التجارب والتقنيات الزراعية الحديثة، من أبرزها تطبيق تقنية الزراعة بدون تربة بالنظام المغلق، وهي تقنية مبتكرة تعتمد على استخدام "التف البركاني" كوسط نمو طبيعي، لقدرته على الاحتفاظ بالرطوبة وتوفير التهوية المثلى للجذور.



وأوضحت أن هذه الإنجازات تأتي ضمن توجهات وزارة الزراعة لتوفير غراس ذات جودة عالية، ودعم المزارعين، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، مشيرة إلى استمرار العمل على تطوير المشاتل الحكومية ورفع طاقتها الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة.

