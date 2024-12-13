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جرش: مطالب بتأهيل وتطوير وادي الذهب

جرش
جرش
الجمعة، 13-12-2024 01:01 م

الوكيل الإخباري-    طالب أهالي محافظة جرش الجهات المعنية بتأهيل وتطوير منطقة وادي الذهب الذي يعتبر وجهة سياحية هامة للمواطنين من كافة إنحاء المملكة.

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كما طالبوا بضرورة تحسين الخدمات بالوادي بما يتلاءم مع أهميته السياحية والطبيعية والبيئية ليبقى نقطة جذب ويسهم في تعزيز التنمية المستدامة.


عضو الهيئة الإدارية في جمعية البيئة الأردنية فريال النظامي، أكدت أهمية تطوير البنية التحتية في الوادي وتوفير المسارات السياحية من أجل إطالة مدة إقامة السائح التي تنعكس إيجابا على المحافظة وأبنائها.


وأشار المواطن محمد العياصرة إلى أهمية استثمار الموقع كونه يقع بالقرب من المواقع الأثرية والحفاظ على نظافته وتحسين البيئة فيه.


وأكد رئيس بلدية جرش احمد هاشم العتوم، أن البلدية تحرص على الاهتمام بتطوير المدينة وخاصة المواقع السياحية والأثرية من خلال التشاركية مع العديد من الجهات المعنية لخدمة أبناء المحافظة والنهوض بالقطاع التنموي.

 
gnews

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