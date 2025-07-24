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جرش: مناقلات مالية ومشاريع جديدة ضمن موازنة 2025

جرش: مناقلات مالية ومشاريع جديدة ضمن موازنة 2025
جرش: مناقلات مالية ومشاريع جديدة ضمن موازنة 2025
 
الخميس، 24-07-2025 06:32 م
الوكيل الإخباري-   أقر مجلس محافظة جرش خلال جلسته التي عقدها، اليوم الخميس، مناقلة مالية خاصة بمديرية أشغال جرش تقضي بتحويل الوفر المالي المتبقي من عطاءات مشاريع عام 2025.اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة مجلس محافظة جرش الدكتور جهاد دعدره، إن المجلس ناقش عدداً من المحاور المرتبطة بالمشاريع التنموية، حيث تم إقرار محضر الجلسة السابقة والتوصيات الصادرة عنها بما ينسجم مع أولويات العمل المؤسسي وخطط المجلس للمرحلة المقبلة.

وأوضح أن المجلس ناقش المشاريع المدرجة ضمن بلدية برما واحتياجات منطقة خشيبة في إطار إعداد موازنة عام 2025، مشيراً إلى أن المشاريع المقترحة سيتم إنجازها قبل نهاية شهر تشرين الأول المقبل.

وأضاف أن المجلس أوصى بإدراج فتح وتعبيد شوارع منطقة خشيبة ضمن موازنة عام 2026، نظراً لأهميتها في تحسين البنية التحتية.

وأعلن عن تشكيل لجنة الزراعة والمياه والبيئة برئاسة المهندس أشرف الديري وعضوية كل من حسين أبو العدس قواقزة (نائب الرئيس) والمحامية هيام أبو غزلة، مؤكداً أن اللجنة ستتولى متابعة القضايا ذات الصلة وتقديم التوصيات اللازمة.
 
 
gnews

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