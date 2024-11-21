جلسة تعريفية بالبرنامج الوطني للتشغيل في غرفة تجارة الزرقاء

وافتتح الجلسة رئيس الغرفة حسين شريم، الذي أكد خلال كلمته على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة العمل والغرف التجارية في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال اطلاع المنشآت على آلية الاستفادة من البرامج الوطني للتشغيل الذي يحفز القطاع الخاص على توليد فرص العمل، من خلال دعم أجور العمال للمساهمة في خفض نسب البطالة بين الشباب.
بدوره استعرض مدير البرنامج الوطني للتشغيل رياض شموط، أبرز تفاصيل البرنامج، موضحاً أنه يدعم القطاع الخاص والمنشآت الصناعية والتجارية من خلال تغطية جزء من الأجور لمدة ستة أشهر، ما يعزز من فرص العمل للشباب.
وبين شموط أن البرنامج يستهدف تشغيل ما نسبته 35 بالمئة من الإناث، و7 بالمئة من القادرين على العمل من منتفعي صندوق المعونة الوطنية، كما سيكون البرنامج متاحا لمن يرغب بالتقدم من فئة ذوي الإعاقة.
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين المتعطلين عن العمل من مختلف المؤهلات العلمية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية وجميع محافظات المملكة.
وأوضح أن أصحاب العمل يلتزمون بتوقيع عقد لمدة 12 شهرا، والبرنامج يدعم الأجور بمبلغ 130 دينارا شهريا لمدة 6 أشهر، مع المساهمة في اشتراكات الضمان للعامل بمقدار 10 دنانير، وبدل المواصلات بقيمة 10 دنانير، ومبلغ 15 دينار تحفيزا لمشاركة المرأة اقتصاديا بالإضافة لمبلغ بدل تدريب المهارات التأسيسية وتدريب السلامة والصحة المهنية.
وقال إنه "بإمكان الباحثين والباحثات عن العمل الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة، والدخول إلى المنصة الوطنية للتشغيل "سجل" للتسجيل والاطلاع على فرص العمل المتاحة المتوفرة في منشآت القطاع الخاص المسجلة في البرنامج، والأمر نفسه ينطبق على شركات ومؤسسات القطاع الخاص".
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