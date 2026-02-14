جلسة حوارية بعنوان "حياة ملك ومسيرة قائد" في إربد

الوكيل الإخباري- عقدت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابية لصندوق الملك عبدالله للتنمية فرع إربد اليوم السبت، جلسة حوارية بعنوان "حياة ملك ومسيرة قائد" في مقر الهيئة، بحضور شخصيات وطنية وشبابية، ضمن فعاليات وطنية تهدف إلى تعزيز روح الولاء والانتماء وتسليط الضوء على مسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني في مسيرة البناء والتحديث.

اضافة اعلان



وأكد مدير عام هيئة شباب كلنا الأردن عبدالرحيم الزواهرة أهمية هذه المناسبة الوطنية في ترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالقيادة الهاشمية، وتعزيز دور الشباب كشركاء فاعلين في مسيرة التحديث والإصلاح.



من جهته تحدث اللواء المتقاعد فراس الدويري، عن دور جلالة الملك في تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، وقيادته الحكيمة في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانة الأردن كواحة أمن واستقرار في المنطقة.



واستعرض النائب عبد الناصر خصاونة دور جلالة الملك في قيادة مشروع التحديث الوطني، مؤكدًا أن الرؤية الملكية شكّلت خارطة طريق واضحة للإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، وبما يعزز المشاركة الشعبية ويرسخ مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.



وتحدثت العين سهاد الجندي عن مكانة المرأة الأردنية في عهد جلالة الملك، مشيرة إلى التطور الملحوظ في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، ودعم التشريعات والسياسات التي تكفل لها المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات.



وتناولت الدكتورة بتول محيسن من جامعة اليرموك مسيرة المرأة الأردنية في عهد جلالة الملك، مسلطة الضوء على الإنجازات التي تحققت في مجالات التعليم والعمل والمشاركة السياسية، وأثر الدعم الملكي المستمر في تعزيز دورها التنموي والمجتمعي.



بدوره، تحدث الشاب سيف بني مصطفى من هيئة شباب كلنا الأردن حول دور الشباب الأردني في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدًا أن التوجيهات الملكية أولت الشباب اهتمامًا خاصًا من خلال إطلاق المبادرات والبرامج التي تعزز مشاركتهم في الحياة العامة وتمكنهم اقتصاديًا واجتماعيًا.