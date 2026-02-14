جلسة حوارية بعنوان "حياة ملك ومسيرة قائد" في إربد

وأكد مدير عام هيئة شباب كلنا الأردن عبدالرحيم الزواهرة أهمية هذه المناسبة الوطنية في ترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالقيادة الهاشمية، وتعزيز دور الشباب كشركاء فاعلين في مسيرة التحديث والإصلاح.
من جهته تحدث اللواء المتقاعد فراس الدويري، عن دور جلالة الملك في تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، وقيادته الحكيمة في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانة الأردن كواحة أمن واستقرار في المنطقة.
واستعرض النائب عبد الناصر خصاونة دور جلالة الملك في قيادة مشروع التحديث الوطني، مؤكدًا أن الرؤية الملكية شكّلت خارطة طريق واضحة للإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، وبما يعزز المشاركة الشعبية ويرسخ مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.
وتحدثت العين سهاد الجندي عن مكانة المرأة الأردنية في عهد جلالة الملك، مشيرة إلى التطور الملحوظ في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، ودعم التشريعات والسياسات التي تكفل لها المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات.
وتناولت الدكتورة بتول محيسن من جامعة اليرموك مسيرة المرأة الأردنية في عهد جلالة الملك، مسلطة الضوء على الإنجازات التي تحققت في مجالات التعليم والعمل والمشاركة السياسية، وأثر الدعم الملكي المستمر في تعزيز دورها التنموي والمجتمعي.
بدوره، تحدث الشاب سيف بني مصطفى من هيئة شباب كلنا الأردن حول دور الشباب الأردني في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدًا أن التوجيهات الملكية أولت الشباب اهتمامًا خاصًا من خلال إطلاق المبادرات والبرامج التي تعزز مشاركتهم في الحياة العامة وتمكنهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
وقالت منسقة هيئة شباب كلنا الأردن بإربد عبير حتاملة إن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة جلسات حوارية تم عقدها في مختلف محافظات المملكة، بهدف تعزيز مساحة الحوار الوطني وتمكين الشباب من مناقشة أهم القضايا الوطنية.
-
أخبار متعلقة
-
تواصل الاحتفالات بعيد ميلاد الملك ويوم الوفاء والبيعة
-
عاجل حملة رقابية موسعة للغذاء والدواء تستهدف معامل تعبئة الأرز والحبوب
-
الروابدة: السردية الأردنية هوية جامعة ومسؤولية دولة تحمي الإنسان وتصون المقدسات
-
ندوة حول مشروع الزراعة الذكية والعضوية
-
"أوقاف الزرقاء" تطلق مجالس فقهية في رمضان
-
رمضان مدرسة إيمانية تتجلى معالمها في المساجد
-
وزارة البيئة: نوعية الهواء "غير جيدة" بسبب الأحوال الجوية والرياح المحملة بالغبار
-
وفد صناعي يختتم زيارة عمل للكويت