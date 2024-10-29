جلسة حوارية حول تحديات "ذوي الإعاقة" في بيئة العمل

وأشارت عضو الهيئة الإدارية للجمعية، الدكتورة منى مؤتمن، إلى أن مشروع "سياسات لمناهضة العنف في بيئة وعالم العمل في "الأردن"، يهدف إلى التصدي للعنف في بيئة العمل وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في تمكين النساء اقتصاديًا، وتحسين الإطار القانوني والسياسات المتعلقة بمشاركة النساء في سوق العمل.
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