 
الثلاثاء 2024-10-29 06:31 م
 

جلسة حوارية حول تحديات "ذوي الإعاقة" في بيئة العمل

جمعية معهد تضامن
جلسة حوارية حول تحديات "ذوي الإعاقة" في بيئة العمل
الثلاثاء، 29-10-2024 06:23 م

الوكيل الإخباري-    نظمت جمعية معهد تضامن النساء الأردني جلسة حوارية، اليوم الثلاثاء، بعنوان "التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا النساء في بيئة وعالم العمل"، ضمن برنامج حوار السياسات، في إطار مشروع "مسارات آمنة" بدعم من الصندوق الأفريقي لتنمية المرأة.

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وأشارت عضو الهيئة الإدارية للجمعية، الدكتورة منى مؤتمن، إلى أن مشروع "سياسات لمناهضة العنف في بيئة وعالم العمل في "الأردن"، يهدف إلى التصدي للعنف في بيئة العمل وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في تمكين النساء اقتصاديًا، وتحسين الإطار القانوني والسياسات المتعلقة بمشاركة النساء في سوق العمل.

 
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