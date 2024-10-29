جلسة حوارية حول تحديات "ذوي الإعاقة" في بيئة العمل

الوكيل الإخباري- نظمت جمعية معهد تضامن النساء الأردني جلسة حوارية، اليوم الثلاثاء، بعنوان "التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا النساء في بيئة وعالم العمل"، ضمن برنامج حوار السياسات، في إطار مشروع "مسارات آمنة" بدعم من الصندوق الأفريقي لتنمية المرأة.

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