جلسة حوارية شبابية في منتدى الفكر العربي

وتناولت الجلسة التي حضرها أمين عام المنتدى الدكتور الصادق الفقية، ومديرة جائزة الحسن للشباب الدكتورة خولة الحسن، والدكتور عبد الله العلاونة، والدكتورة ماريز يونس من لبنان، مجموعة قضايا ومحاور تهم الشباب العربي، وأبرز التحديات والفرص المتاحة أمامهم، إلى جانب عرض رؤى وأفكار من واقع تجاربهم.
وتأتي هذه الفعالية في سياق التحضير لـمؤتمر الشباب العربي، المقرر عقده في عمّان نهاية الشهر المقبل، والذي سيشكّل منصة لعرض مخرجات هذه الحوارات الشبابية، وتعزيز مشاركة الشباب في رسم السياسات المستقبلية.
وأكد المشاركون أهمية توفير منصات مستدامة للحوار الشبابي العربي، تعزز من التفاهم والتعاون وتدعم جهود التمكين على مختلف المستويات.
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