جمعية الصداقة الأردنية التركية تتنتخب مجلس إدارتها الجديد

الوكيل الإخباري- عقدت جمعية الصداقة الأردنية التركية يوم أمس السبت، اجتماع الهيئة العامة السنوي، بحضور أعضاء الهيئة العامة والمدقق المالي، في أجواء تعكس روح المسؤولية والانتماء.





وخلال الاجتماع، تم استعراض التقريرين الإداري والمالي، حيث صادقت الهيئة العامة على اعتمادهما، كما تم التصويت على إعادة انتخاب مكتب رمزي الصناع للاستشارات المالية والمحاسبية مدققًا ماليًا للجمعية لعام 2026.



كما قامت الهيئة العامة بانتخاب مجلس الإدارة الجديد للدورة القانونية (2026–2030)، والذي يضم نخبة من الكفاءات والخبرات، وذلك على النحو التالي:



1. الأستاذة منار البلبيسي – رئيس مجلس الإدارة

2. السيد حمد الجازي – نائب رئيس مجلس الإدارة

3. المهندس رشاد الأحمد – أمين السر

4. السيد يسري الجازي – أمين الصندوق

5. السيد جودت منكو – عضو مجلس إدارة

6. الأستاذة ريم العدوان – عضو مجلس إدارة

7. السيد طارق حجازي – عضو مجلس إدارة

8. السيد محمد مبسط – عضو مجلس إدارة

9. السيد فلاح الصغير – عضو مجلس إدارة



وبهذا، تدخل جمعية الصداقة الأردنية التركية عامها السادس عشر برؤية متجددة، وروح مليئة بالحماس، وخبرات نوعية تعزز مسيرتها نحو مرحلة أكثر تطورًا وتميزًا.



وتؤكد التزامها بمواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتحمل المسؤولية بكل إخلاص، بما يخدم أهداف الجمعية، ويعزز أواصر التعاون والصداقة بين البلدين الشقيقين الأردن وتركيا.





