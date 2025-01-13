جمعية النقل السياحي تعفي الشركات من اشتراكات عام 2025

الوكيل الإخباري- قررت لجنة إدارة جمعية النقل السياحي المتخصص في اجتماعها، اليوم الاثنين، إعفاء الشركات المنضوية تحت مظلتها من تسديد الاشتراكات السنوية لعام 2025، بسبب الظروف الاقتصادية التي تعاني منها نتيجة الأحداث والظروف التي تمر بها المنطقة، وتراجع الحركة السياحية.

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وقال رئيس الجمعية الدكتور المهندس عبد الستار أبو حسان، إن الخطوة تأتي في إطار دعم الشركات في ظل التحديات الحالية، وتوفير الفرص لها لاستعادة نشاطها ودورها الحيوي في قطاع السياحة.