جمعية النقل السياحي تعفي الشركات من اشتراكات عام 2025

وقال رئيس الجمعية الدكتور المهندس عبد الستار أبو حسان، إن الخطوة تأتي في إطار دعم الشركات في ظل التحديات الحالية، وتوفير الفرص لها لاستعادة نشاطها ودورها الحيوي في قطاع السياحة.
وأضاف أن قرار اللجنة يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث نواجه تحديات اقتصادية كبيرة تؤثر على جميع قطاعات النقل والسياحة، مؤكدا ان الجمعية تؤمن بأن الدعم المستمر لشركات النقل السياحي هو خطوة أساسية لتخفيف الأعباء عنها، وتمكينها من النهوض مجددا وتحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي تحتاجه المملكة.
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