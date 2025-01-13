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جمعية النقل السياحي تعفي الشركات من اشتراكات عام 2025

حافلات نقل سياحي
حافلات نقل سياحي
الإثنين، 13-01-2025 06:51 م

الوكيل الإخباري-   قررت لجنة إدارة جمعية النقل السياحي المتخصص في اجتماعها، اليوم الاثنين، إعفاء الشركات المنضوية تحت مظلتها من تسديد الاشتراكات السنوية لعام 2025، بسبب الظروف الاقتصادية التي تعاني منها نتيجة الأحداث والظروف التي تمر بها المنطقة، وتراجع الحركة السياحية.

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وقال رئيس الجمعية الدكتور المهندس عبد الستار أبو حسان، إن الخطوة تأتي في إطار دعم الشركات في ظل التحديات الحالية، وتوفير الفرص لها لاستعادة نشاطها ودورها الحيوي في قطاع السياحة.


وأضاف أن قرار اللجنة يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث نواجه تحديات اقتصادية كبيرة تؤثر على جميع قطاعات النقل والسياحة، مؤكدا ان الجمعية تؤمن بأن الدعم المستمر لشركات النقل السياحي هو خطوة أساسية لتخفيف الأعباء عنها، وتمكينها من النهوض مجددا وتحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي تحتاجه المملكة.

 
gnews

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