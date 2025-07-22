جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخّصة تحل نفسها

07:11 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخّصة وفق قانون الجمعيات السياسية، حلّ نفسها. اضافة اعلان





جاء ذلك في بيان صدر عن الجمعية، جاء فيه: "تؤكد جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخّصة، أنها تأسّست وفق قواعد العمل السياسي الوطني، والتزمت خلال مسيرتها العملية الممتدة منذ عام 2015، بكل المبادئ القانونية الناظمة للمشاركة السياسية في إطار العمل الوطني الملتزم بالدستور، والمنسجم مع التوجّهات الوطنية في مختلف القضايا التي لها انعكاس في أهداف الجمعية وغاياتها ووسائلها.



وفي ظلّ التطورات السياسية الراهنة، ولأن الجمعية تقع تحت وصاية اسم ومفاهيم مثيرة للجدل، تجاوزناها نحو منهجية ورؤية تتصف بالوسطية والاعتدال والعمل العلني الواضح الذي لا يعترف بالسرية، فإننا، من أجل كل ما سبق، وانسجامًا مع وطنيتنا وانتمائنا لأردننا ووفائنا لقيادتنا الهاشمية الحكيمة، نعلن حلّ أنفسنا كجمعية مرخّصة قانونيًا.



ونؤكد أن الانحياز للوطن، بأمنه واستقراره وشرعية قيادته وشرعية إنجازه، ومستقبل أجياله، هو المعيار الدقيق الذي تصدر عنه مواقفنا، ويصدر عنه قرارنا بحلّ الجمعية.



حمى الله الوطن، وسدّد على طريق الحق خُطى قيادتنا الهاشمية الحكيمة."