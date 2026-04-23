جمعية "مجد الأردن" تنظم محاضرة لتعزيز الوعي المجتمعي تجاه التحديات الرقمية

الخميس، 23-04-2026 07:23 م

الوكيل الإخباري-   نظمت جمعية مجد الأردن للتمكين والتنمية المستدامة، بالتعاون مع مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية، اليوم الخميس، محاضرة توعوية بعنوان "الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية ودور الأسرة في مواجهة أفكار التطرف"؛ بهدف تعزيز الوعي المجتمعي تجاه التحديات الرقمية والفكرية المعاصرة.

واستعرض مندوب مركز السِّلم المجتمعي، خلال المحاضرة، سبل الاستخدام الآمن لمنصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، محذراً من المخاطر المرتبطة بها، وموضحاً السلوكيات الوقائية الكفيلة بحماية الأبناء من الاستغلال أو التأثيرات السلبية العابرة للحدود الرقمية.

 
 


