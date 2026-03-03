الثلاثاء 2026-03-03 11:23 ص

جمعية مكاتب السياحة تحذر من تداول معلومات غير دقيقة حول القطاع

جمعية مكاتب السياحة تحذر من تداول معلومات غير دقيقة حول القطاع
جمعية مكاتب السياحة تحذر من تداول معلومات غير دقيقة حول القطاع
 
الثلاثاء، 03-03-2026 09:10 ص
الوكيل الإخباري-  دعت جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند تداول أي معلومات تتعلق بالقطاع السياحي، مؤكدة أهمية استقاء الأخبار والتصريحات من مصادرها الرسمية والمعتمدة، حفاظًا على سمعة القطاع وضمان استدامة عمله في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.اضافة اعلان


وأكدت الجمعية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنها الجهة الممثلة لوكلاء السياحة والسفر، ما يستوجب الرجوع إليها فيما يتعلق بأي معلومات أو مستجدات تخص شركات ومكاتب السياحة والسفر، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بإلغاء الحجوزات أو استمرارها، وحجم الحركة السياحية، وأي إجراءات مستقبلية قد يتم اتخاذها، مبينةً أن تداول معلومات غير دقيقة أو غير موثوقة من شأنه إحداث بلبلة والإضرار بمصالح العاملين في القطاع.

وأشارت إلى أن وزارة السياحة والآثار أطلقت غرفة عمليات لمتابعة أوضاع القطاع السياحي جراء الظروف الإقليمية، حيث تتولى إصدار البيانات الرسمية والتحديثات أولًا بأول، بما في ذلك ما يتعلق بحجوزات السياحة الوافدة والمغادرة، ونسب الإلغاءات، والإجراءات التنظيمية التي قد تُتخذ وفقًا لتطورات المرحلة، بما يضمن دقة المعلومات وشفافيتها ووصولها إلى مختلف الجهات المعنية.

وأوضحت الجمعية أنها على تواصل وتنسيق مستمرين مع الوزارة وجميع الشركاء في القطاع، لمتابعة التطورات وتقييم انعكاساتها على برامج الرحلات والحجوزات القائمة والمستقبلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل استمرارية العمل بكفاءة ومسؤولية، وتحافظ على مكانة القطاع السياحي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

وجددت الجمعية دعوتها لوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمسؤولية في نشر الأخبار المتعلقة بالقطاع السياحي، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والجمعية، بما يسهم في تعزيز الثقة، وحماية سمعة السياحة الأردنية، ودعم جهود استدامة هذا القطاع الحيوي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مراحل الصداع النصفي وطرق التعامل مع النوبة المؤلمة

طب وصحة مراحل الصداع النصفي وطرق التعامل مع النوبة المؤلمة

مفاجأة على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

اقتصاد محلي مفاجأة على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

شغلت أنباء خضوع الفنانة المصرية مي عز الدين لجراحة دقيقة جمهورها خلال الأيام الماضية، قبل أن تتكشف تفاصيل جديدة حول حالتها الصحية. وذكر موقع ET بالعربي، مساء الأحد، نقلاً عن التقرير الطبي الخاص بالفن

فن ومشاهير خضعت لعمليّة عاجلة... ما الذي حصل مع الفنانة مي عز الدين؟

ردا على الغارات .. حزب الله يعلن استهداف 3 قواعد إسرائيلية

عربي ودولي ردا على الغارات .. حزب الله يعلن استهداف 3 قواعد إسرائيلية

عاصي الحلاني: اللهم احمِ وطننا الجريح لبنان

فن ومشاهير عاصي الحلاني: اللهم احمِ وطننا الجريح لبنان

قرار إسرائيلي جديد بالسيطرة على أراضٍ إضافية في لبنان

عربي ودولي قرار إسرائيلي جديد بالسيطرة على أراضٍ إضافية في لبنان

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يعزي الكويت

توقيع عقد عمل جماعي لتحسين مزايا 160 عاملًا في قطاع الأدوية

أخبار محلية توقيع عقد عمل جماعي لتحسين مزايا 160 عاملًا في قطاع الأدوية



 






الأكثر مشاهدة