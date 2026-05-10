جمع 42 طناً من "الكرتون" القابل لإعادة التدوير في معان ضمن مشروع بيئي

الأحد، 10-05-2026 05:24 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت رئيسة مجلس الخدمات المشتركة للواء الشوبك، المهندسة حنين أبو درويش، عن جمع نحو 42 طنا من الكرتون القابل لإعادة التدوير في محافظة معان، منذ تشرين الأول 2025 ضمن مشروع بيئي ممول.

وأوضحت أبو درويش، أن عمليات الجمع جاءت ضمن مشروع "التخفيف من حدة التغير المناخي من خلال إدارة النفايات الصلبة في جنوب الأردن"، الذي يعد نموذجا للتعاون بين المؤسسات المحلية والدولية في مواجهة التحديات البيئية، ويهدف إلى تطوير منظومة إدارة النفايات ورفع كفاءة عمليات الجمع والفرز من المصدر.


وأضافت أن المشروع يركز على تعزيز مفاهيم إعادة التدوير والاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن توسيع حملات التوعية الموجهة للتجار، وإشراك المدارس والمجتمع المحلي، إلى جانب زيادة نقاط جمع الكرتون في مناطق الجنوب.

 
 


