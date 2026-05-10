جمع 42 طناً من "الكرتون" القابل لإعادة التدوير في معان ضمن مشروع بيئي

الوكيل الإخباري- أعلنت رئيسة مجلس الخدمات المشتركة للواء الشوبك، المهندسة حنين أبو درويش، عن جمع نحو 42 طنا من الكرتون القابل لإعادة التدوير في محافظة معان، منذ تشرين الأول 2025 ضمن مشروع بيئي ممول.

وأوضحت أبو درويش، أن عمليات الجمع جاءت ضمن مشروع "التخفيف من حدة التغير المناخي من خلال إدارة النفايات الصلبة في جنوب الأردن"، الذي يعد نموذجا للتعاون بين المؤسسات المحلية والدولية في مواجهة التحديات البيئية، ويهدف إلى تطوير منظومة إدارة النفايات ورفع كفاءة عمليات الجمع والفرز من المصدر.