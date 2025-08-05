جناح الجامعات الأردنية يلفت الأنظار في القاهرة .. آلاف الزوار في المنتدى الدولي للجامعات

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الوكيل الإخباري- يواصل الأردن لليوم الثالث على التوالي مشاركته في فعاليات المعرض والمنتدى الدولي للجامعات والتدريب، الذي يُقام بالعاصمة المصرية القاهرة، وسط حضور واسع من أبرز الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الإقليمية والدولية. اضافة اعلان





ويحظى الجناح الأردني في المعرض بإقبال لافت من الطلبة المصريين ومن جنسيات عربية ودولية مختلفة، وذلك في ظل ما تقدمه الجامعات الأردنية المشاركة من برامج أكاديمية متطورة وبيئة تعليمية تحاكي المعايير الدولية، إلى جانب ما تتمتع به من سمعة متميزة في الأوساط الأكاديمية العالمية.



ويأتي الحضور الأردني الواسع من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و9 جامعات أردنية، وهي:



الزيتونة، عمّان الأهلية، البلقاء، العلوم التطبيقية الخاصة، البترا، الإسراء، جرش، وجدارة، ما يعكس التزام الأردن بتعزيز التعاون الأكاديمي والانفتاح على التجارب التعليمية الرائدة في المنطقة.



وفي تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أكد مدير دائرة القبول والتسجيل بجامعة الزيتونة، الدكتور أحمد جمعة، أن الجامعة تحرص على المشاركة المنتظمة في المعرض والمنتدى الدولي للجامعات والتدريب في مصر، وهو ما يعكس التزام الجامعة بالتواجد الفاعل في الفعاليات الأكاديمية الإقليمية والانفتاح على الطلبة العرب والدوليين.



وأشار إلى أن جامعة الزيتونة تضم حاليًا أكثر من 2500 طالب وطالبة من مختلف الجنسيات، بينهم ما يقارب 900 طالب مصري، ما يجعلهم أكبر جالية طلابية في الجامعة، يتوزعون على مختلف التخصصات، لاسيما في مجالات الطب، العلاج الطبيعي، والهندسة، موضحًا أن الطلبة المصريين يتميزون بالاجتهاد والبحث عن المعرفة والمهارات التطبيقية.



ولفت إلى أن الجناح الأردني في المعرض، وعلى رأسه جامعة الزيتونة، شهد خلال الأيام الأولى من المعرض إقبالًا كبيرًا، حيث تجاوز عدد الزوار حاجز الـ5000 آلاف طالب، ما يعكس الاهتمام المتزايد بالتعليم الأردني وسمعة الجامعات الأردنية الأكاديمية.



وأشار إلى وجود تعاون أردني مصري مستمر في مجالات البحث العلمي وتبادل الزيارات بين الجامعات، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم شعبة خاصة تُعنى بشؤون الطلبة الوافدين، وتحرص على توفير بيئة تعليمية محفزة وتواصل دائم مع جميع الطلبة العرب والأجانب.



وأوضح أن من أبرز المبادرات التي تنظمها الجامعة سنويًا هي معرض الجاليات الطلابية، والذي يُقام في شهر أيار بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات وبحضور رسمي من سفراء الدول المعنية، بهدف تعزيز التفاعل الثقافي والانفتاح الحضاري بين الطلبة داخل الحرم الجامعي.



ومن جهته، قال مدير العلاقات العامة في جامعة العقبة للتكنولوجيا، الدكتور محمود الكركي، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مشاركة الجامعة في المعرض والمنتدى الدولي للجامعات والتدريب تُعد العاشرة على التوالي، مؤكدًا أن المنتدى يُعد منصة تعليمية رائدة تجمع تحت مظلتها كبرى الجامعات المرموقة، ويُشكل فرصة لتعزيز التواصل مع الطلبة العرب والدوليين والتعريف بالبرامج الأكاديمية المتميزة التي تقدمها الجامعات الأردنية.



وأشار إلى أن هذه المشاركة تأتي تماشيًا مع التوجيهات الملكية التي تُعطي مدينة العقبة أولوية خاصة في تحقيق مفهوم السياحة التعليمية، وجعلها بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع التعليم العالي، لافتًا إلى أن جامعة العقبة للتكنولوجيا كان لها دورٌ محوري في تحقيق هذا التوجه.



وأضاف أن الجامعة تُعد من المؤسسات التعليمية المتميزة في الأردن، حيث يتجاوز عدد الطلبة الوافدين فيها نسبة 60 بالمئة من إجمالي الطلبة، موضحًا أن عدد الطلبة المصريين في الجامعة يبلغ 1070 طالبًا، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها التعليم الأردني بين الطلبة المصريين.



وثمّن الكركي الجولة التي قام بها سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية، أمجد العضايلة، خلال زيارته لأجنحة الجامعات الأردنية في المعرض، مشيدًا بالتوجيهات التي قدّمها لدعم الطلبة الأردنيين والمصريين، فيما يتعلق بإصدار الموافقات وتسهيل الإجراءات الأكاديمية.



ووجّه الشكر إلى السفارة الأردنية والملحقية الثقافية في القاهرة، لما تبذله من جهود حثيثة في خدمة الطلبة وتقديم الدعم للجامعات الأردنية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يساهم في تعزيز حضور الجامعات الأردنية في الفضاء التعليمي العربي، وترسيخ السياحة التعليمية كمجال واعد في التعاون الأردني المصري.