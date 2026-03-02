جهود دبلوماسية مكثفة للملك لبحث تداعيات المنطقة

وركزت هذه الاتصالات على إدانة الاعتداء على أراضي الأردن والدول العربية، والتشديد على استمرار الأردن في اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للحفاظ على سلامة مواطنيها وحماية أمن المملكة وسيادتها.
كما ركّزت على إدانة أية اعتداءات على الدول العربية والشقيقة وهو ما يشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة واحترام سيادة الدول والتوصل إلى تهدئة شاملة، إضافة إلى التأكيد على استخدام الحوار والقنوات الدبلوماسية لحل التوترات وتجنب المنطقة تداعيات التأزيم.
ودعا جلالته خلال الاتصالات، إلى اعتماد الحوار والقنوات الدبلوماسية سبيلاً وحيدًا لحل الأزمات، محذرًا من خطورة استمرار التصعيد وانعكاساته السلبية على شعوب المنطقة. كما شدد على أهمية تفعيل دور المجتمع الدولي في احتواء التوترات، ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار.
وشملت الاتصالات:
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
رئيس مجلس وزراء العراق محمد شياع السوداني.
المستشار الألماني فريدريش ميرتس.
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
أمير دولة الكويت سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
ملك مملكة البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
سلطان عمان جلالة السلطان هيثم بن طارق.
رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون.
الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف رشيد.
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.
رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف.
الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس.
رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره.
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.
رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.
رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
رئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان.
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
