جهود دبلوماسية مكثفة للملك لبحث تداعيات المنطقة

الوكيل الإخباري- في إطار الجهود المكثفة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لاحتواء التصعيد في المنطقة والحفاظ على أمن الأردن واستقراره، أجرى جلالته سلسلة اتصالات ولقاءات دبلوماسية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدًا أهمية تنسيق المواقف وتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.

وركزت هذه الاتصالات على إدانة الاعتداء على أراضي الأردن والدول العربية، والتشديد على استمرار الأردن في اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للحفاظ على سلامة مواطنيها وحماية أمن المملكة وسيادتها.



كما ركّزت على إدانة أية اعتداءات على الدول العربية والشقيقة وهو ما يشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة واحترام سيادة الدول والتوصل إلى تهدئة شاملة، إضافة إلى التأكيد على استخدام الحوار والقنوات الدبلوماسية لحل التوترات وتجنب المنطقة تداعيات التأزيم.



ودعا جلالته خلال الاتصالات، إلى اعتماد الحوار والقنوات الدبلوماسية سبيلاً وحيدًا لحل الأزمات، محذرًا من خطورة استمرار التصعيد وانعكاساته السلبية على شعوب المنطقة. كما شدد على أهمية تفعيل دور المجتمع الدولي في احتواء التوترات، ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار.



