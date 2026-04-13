جولة في العقبة لتفقد المواقع الخدمية

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي ومحافظ العقبة أيمن العوايشة، عددا من المواقع الخدمية الحيوية في مدينة العقبة، شملت قسم سير العقبة ومركز أمن المدينة ومجمع الباصات، للاطلاع على واقع الخدمات ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية.

وجرت الجولة بحضور مدير شرطة العقبة العميد أيمن الصرايرة، ومفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في السلطة الدكتور محمد أبو عمر، ورئيس شعبة سير المحافظات العقيد فؤاد المعايطة.