الإثنين 2026-04-13 10:31 م

جولة في العقبة لتفقد المواقع الخدمية

الإثنين، 13-04-2026 07:35 م

الوكيل الإخباري-    تفقد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي ومحافظ العقبة أيمن العوايشة، عددا من المواقع الخدمية الحيوية في مدينة العقبة، شملت قسم سير العقبة ومركز أمن المدينة ومجمع الباصات، للاطلاع على واقع الخدمات ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية.

وجرت الجولة بحضور مدير شرطة العقبة العميد أيمن الصرايرة، ومفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في السلطة الدكتور محمد أبو عمر، ورئيس شعبة سير المحافظات العقيد فؤاد المعايطة.


واستهل الوفد جولته بزيارة إلى قسم سير العقبة، واستمعوا خلالها إلى إيجاز من رئيس القسم المقدم عاهد الصرايرة حول الجهود المبذولة لتنظيم الحركة المرورية، وآليات التعامل مع الكثافة المرورية، خصوصا خلال أوقات الذروة والمواسم السياحية، إضافة إلى الخطط التطويرية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الاستجابة.

 
 


