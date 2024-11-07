حادث تدهور لصهريج اسمنت على الطريق الصحراوي

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الوكيل الإخباري- أفادت الدوريات الخارجية في إدارة السير بوقوع حادث تدهور لمركبة شحن "صهريج اسمنت" على الطريق الصحراوي ما بعد القطرانة ، حيث أدى الحادث إلى إصابة السائق بإصابة متوسطة ونقله عبر كوادر الدفاع المدني إلى مستشفى الكرك الحكومي . اضافة اعلان





وبينت عبر تقريرها المروري أنها لا زالت تنتظر الشركة المختصة لنقل حمولة الصهريج البالغة 40 طن من الاسمنت وإرسال ونش من الحجم الكبير لتحريك الصهريج ، حيث يتواجد في موقع الحادث كوادر وعناصر الدوريات الخارجية والدفاع المدني لتسيير حركة السير ، حتى التمكن من إزالة الأثر على الجانبين .



