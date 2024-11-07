 
الخميس 2024-11-07 10:11 ص
 

حادث تدهور لصهريج اسمنت على الطريق الصحراوي

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 07-11-2024 08:33 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت الدوريات الخارجية في إدارة السير بوقوع حادث تدهور لمركبة شحن "صهريج اسمنت" على الطريق الصحراوي ما بعد القطرانة ، حيث أدى الحادث إلى إصابة السائق بإصابة متوسطة ونقله عبر كوادر الدفاع المدني إلى مستشفى الكرك الحكومي .اضافة اعلان


وبينت عبر تقريرها المروري أنها لا زالت تنتظر الشركة المختصة لنقل حمولة الصهريج البالغة 40 طن من الاسمنت وإرسال ونش من الحجم الكبير لتحريك الصهريج ، حيث يتواجد في موقع الحادث كوادر وعناصر الدوريات الخارجية والدفاع المدني لتسيير حركة السير ، حتى التمكن من إزالة الأثر على الجانبين .

 
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