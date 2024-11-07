حادث تدهور لصهريج اسمنت على الطريق الصحراوي

وبينت عبر تقريرها المروري أنها لا زالت تنتظر الشركة المختصة لنقل حمولة الصهريج البالغة 40 طن من الاسمنت وإرسال ونش من الحجم الكبير لتحريك الصهريج ، حيث يتواجد في موقع الحادث كوادر وعناصر الدوريات الخارجية والدفاع المدني لتسيير حركة السير ، حتى التمكن من إزالة الأثر على الجانبين .
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