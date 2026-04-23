حادث تدهور مركبة محمّلة بالمواد الغذائية يعيق الحركة على طريق الموقر–الحرانة

الوكيل الإخباري- تتعامل الدوريات الخارجية مع حادث تدهور مركبة محمّلة بمواد غذائية، وقع ما بعد جسر الموقر بحوالي 8 كم باتجاه الحرانة، وأسفر عن أضرار مادية فقط دون تسجيل أي إصابات تُذكر، بحمد الله.





وأفادت إدارة الدوريات الخارجية بوجود إعاقة على المسربين نتيجة انسكاب الحمولة على الشارع العام، داعيةً السائقين إلى توخي الحذر أثناء سلوك الطريق المذكور، واتباع تعليمات رجال الدوريات في الموقع لحين الانتهاء من رفع العوائق وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية بشكل طبيعي.







