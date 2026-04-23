حادث تدهور مركبة محمّلة بالمواد الغذائية يعيق الحركة على طريق الموقر–الحرانة

الخميس، 23-04-2026 10:07 ص
الوكيل الإخباري-   تتعامل الدوريات الخارجية مع حادث تدهور مركبة محمّلة بمواد غذائية، وقع ما بعد جسر الموقر بحوالي 8 كم باتجاه الحرانة، وأسفر عن أضرار مادية فقط دون تسجيل أي إصابات تُذكر، بحمد الله.اضافة اعلان


وأفادت إدارة الدوريات الخارجية بوجود إعاقة على المسربين نتيجة انسكاب الحمولة على الشارع العام، داعيةً السائقين إلى توخي الحذر أثناء سلوك الطريق المذكور، واتباع تعليمات رجال الدوريات في الموقع لحين الانتهاء من رفع العوائق وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية بشكل طبيعي.
 
 


أحدث الأخبار

6 أخطاء غذائية شائعة تفسد نتائج التمارين ونصائح لتجنبها

منوعات 6 أخطاء غذائية شائعة تفسد نتائج التمارين

إطلاق أعمال اللجنة التوجيهية الأردنية الألمانية لتعزيز فرص تشغيل الشباب

أخبار محلية إطلاق أعمال اللجنة التوجيهية الأردنية الألمانية لتعزيز فرص تشغيل الشباب

تعبيرية

المرأة والجمال ترند البوتوكس القابل للأكل.. هل يمنحك بشرة مشدودة فعلاً؟

f

أخبار محلية سامر جودة رئيسا لغرفة التجارة الأميركية لدورة ثانية

صحيفة: البنتاغون يقدّر أن تصل المدة اللازمة لنزع ألغام هرمز إلى 6 أشهر

عربي ودولي صحيفة: البنتاغون يقدّر أن تصل المدة اللازمة لنزع ألغام هرمز إلى 6 أشهر

منصة "إكس"

تكنولوجيا منصة "إكس" ترفع رسوم نشر الروابط

بالتسعيرة الثانية .. انخفاض مفاجئ على أسعار الذهب في الأردن وعيار 21 عند 95.700

اقتصاد محلي بالتسعيرة الثانية .. انخفاض مفاجئ على أسعار الذهب في الأردن وعيار 21 عند 95.700

فنون ومشاهير محمد فضل شاكر

فن ومشاهير محمد فضل شاكر ينتظر خبراً سعيداً



 
 






الأكثر مشاهدة

 